Az RMDSZ elnöke úgy nyilatkozott, hogy bár a kampány nem a megszokott körülmények között zajlik, mindenkinek alkalmazkodnia kell, védelmezni egymást, és odafigyeléssel ez sikerül. Rámutatott: az RMDSZ már júniusban javasolta a kormánynak, hogy növelje a szavazókörzetek számát, hogy a zsúfoltságot elkerüljék, de ez nem történt meg. Ha azonban a hatóságok és az emberek a szavazás napján is betartják az óvintézkedéseket, a voksolás semmivel sem jár nagyobb kockázattal, mintha vásárolni mennénk, vélekedett.

Ami a tanévkezdést illeti, jobb lett volna, ha valakinek februárban-márciusban eszébe jut, hogy a 2019–2020-as tanévet lerövidítse, mivel úgyse lehetett hónapokig iskolába menni, az új tanévet pedig el lehetett volna kezdeni szeptember elsején. A kormánynak hat hónapja volt az új tanév előkészítésére, de úgy tűnik, áthárította a döntési felelősséget a helyi hatóságokra – jelentette ki Kelemen Hunor, aki szerint „ennyire magas fokú vágyakozás a helyi autonómia iránt 30 éve nem volt tapasztalható”. Az RMDSZ elnöke úgy véli: „a tanintézmények nagy többsége képes lesz a helyzet adta körülmények között a normalitás keretei között megnyitni az új tanévet”. Az online oktatás nem megoldás: azért sem, mert a romániai tanügyi rendszer nincs felkészülve rá, hiányzik a szükséges infra­struktúra, és azért sem, mert a gyermekeknek szocializációra van szükségük, arra, hogy közösségben legyenek.

A helyhatósági választásokról kifejtette: az RMDSZ nyitott a választásokat követő, a tanácsi többségek kialakítására irányuló politikai szövetségekre. A kampány során nemcsak a magyar közösséget, hanem a románokat is megszólítják (több városban román nyelven is kampányolnak), mivel a lényeg az infrastruktúra, az ország és a történelmi régiók kiegyensúlyozott fejlesztése. Kelemen Hunor úgy látja: a helyhatósági választások kampányában eltűnik az a nemzeti „vehemencia”, ami a parlamenti választások kampányát jellemzi. Több román jelöltnek és pártnak vannak magyar nyelvű kampányanyagai, az NLP magyar jelölteket is indít, habár egyik politikusa, Rareș Bogdan „őrült dolgokat mond”. Kérdésre válaszolva Kelemen Hunor azt is elmondta, hogy Klaus Iohannis államfő – akivel utoljára márciusban beszélt – nem kért bocsánatot magyarellenes áprilisi nyilatkozata miatt, amivel csúfot űzött a magyar nyelvből és Erdély ellopásával riogatott.