Évekbe telik, amíg Marosvásárhelyre ér az autópálya

A Nagykereki–Bors II. autópálya-határátkelőhely megnyitása a romániai nagyvárosok közül csak a határ mellett fekvő Nagyváradot teszi elérhetővé gyorsforgalmi úton. Legalább öt évet kell még várni, míg Nagyvárad és Marosvásárhely között is megépül az autópálya, a Marosvásárhely–Brassó szakasz megépítése pedig már a tervekben sem szerepel, holott 2004-ben azt ígérte az akkori kormány, hogy 2012-re meglesz.

Lucian Bode román közlekedési miniszter felidézte: a román és a magyar kormány képviselői 2011. július 5-én írták alá a megállapodást a magyarországi M4-es és a romániai A3-as (észak-erdélyi) autópálya összekapcsolásáról. Bode szerint a román fél időben teljesítette kötelezettségeit – a határátkelőtől azonban egyelőre csak 5,3 kilométert lehet autópályán haladni Erdély belseje felé. A rövid szakasz Bihar (Biharia) település mellett csatlakozik a Nagyvárad–Szatmárnémeti országútba. A Kolozsvár felé tartó autósok több lehetőség közül választhatnak. A legrövidebb és leggyorsabb változat, hogy délnek kanyarodjanak, és Nagyváradon át az eddig is használt és rendkívül forgalmas E60-as európai úton haladjanak tovább a Királyhágó és Bánffyhunyad érintésével. Ha a majdani autópálya nyomvonalával párhuzamos, Zilah felé vivő, 35 kilométerrel hosszabb utat választják, kisebb forgalomra, de lassúbb haladásra számíthatnak a rossz útburkolat miatt.

A román állam 2003-ban döntött arról, hogy megépíti a Borstól Brassóig vezető 515 kilométeres észak-erdélyi (A3-as) autópályát. A pályaépítést nemzetbiztonsági okokra hivatkozva kivonták a közbeszerzési törvény hatálya alól, és versenytárgyalás nélkül bízták meg az amerikai Bechtel vállalatot a feladat elvégzésével. Az építés teljes fiaskónak bizonyult. 2013-ig – mikor a román állam szerződést bontott a Bechtellel – csak a Kolozsvár mellett elhaladó 52 kilométeres szakaszt adták át, és további 60 kilométeren végezték el a munkálatok mintegy felét. Az aláírás pillanatában a beruházás értékét 2,2 milliárd euróra tervezték, ám a román államnak a tervezett munkálatok csupán 15 százalékáért 1,4 milliárd eurót kellett kifizetnie.

A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) ezt követően rövidebb szakaszokra osztotta a pályát, és ezekre keresett tervezőt, kivitelezőt. Ez a folyamat is számos kudarccal járt. A Bechtel által részben megépített 55 kilométeres Bihar–Berettyószéplak szakasz befejezésére 2015-ben megkötött szerződés nyertese, egy spanyol–román konzorcium neki sem látott a munkának, és egy év múlva a szerződés felbontását kérte. A Marosvásárhely melletti szakasz és bekötőút építési pályázatát 2015-ben elnyerő cégcsoport azt követően bontott szerződést, hogy a román hatóságok több mint egy évig nem adták át neki a munkaterületet. Azóta újabb versenytárgyalások, a kihirdetett eredmények elleni óvások és ötévi pereskedés nyomán csak 2020 májusában sikerült aláírni a szerződést egy olyan társasággal, amely azóta el is kezdte a munkát. A román állam időközben elérte, hogy az észak-erdélyi pálya megépítését is az EU forrásaiból finanszírozhassa.

Jelenleg 61 kilométer használható Magyarnádas és Aranyosgyéres és további 14 kilométer Radnót és Nyárádtő között. Ez utóbbihoz csatlakozik még 17 kilométer Maroskece és Radnót között, amelyen már az útburkolat festése folyik, így még az idén átadják. Emellett a 15,69 kilométeres Aranyosgyéres–Maroskece szakaszon és a bekötőutakkal együtt 9,2 kilométeres Nyárádtő–Marosvásárhely útvonalon folyik az útépítés, de ezek aligha készülnek el idén.

Az infrastruktúrafejlesztéseket monitorozó Pro Infrastructura szakmai egyesület augusztus közepén arra figyelmeztetett, hogy az államhatár melletti, valamint a Kolozsvár közelében elhaladó átadott pályaszakaszok közötti 151,75 kilométeres távolságon jelenleg sehol sem folynak pályaépítési munkálatok. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság honlapján elérhető interaktív térkép adatai szerint az államhatár és Kolozsvár között csupán három rövidebb pályaszakasz megépítésére kötötték meg a szerződést: a 28,55 kilométeres Bihar–Bisztraterebes, a 13,55 kilométeres Berettyószéplak–Szilágynagyfalu, valamint a 12,24 kilométeres Vaskapu–Magyarzsombor szakaszra. A közbeeső 26,35 kilométeres Bisztraterebes–Berettyószéplak szakaszra októberig várják a pályázatokat, a 41 kilométeres Szilágynagyfalu–Vaskapu szakaszon (mely a Meszes-hegység alatti alagutat is tartalmazza) a pályáztatás előkészítése zajlik, a 30,06 kilométeres Magyarzsombor–Magyarnádas szakasznál pedig szeptember második felére ígérik a győztes pályázó megnevezését. Ha minden a romániai közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság forgatókönyve szerint halad, akkor 2025-ben autópályán lehet eljutni a Nagykereki–Bors II. határátkelőhelytől Marosvásárhelyre.