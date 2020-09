Még ha kis létszámban is, de a Kézdivásárhelyi SE női kosárlabda-csapata is megkezdte a felkészülést a Nemzeti Liga 2020–2021-es idényére. A koronavírus-járvány okozta problémák miatt a kosárlabdasportban is nagy a bizonytalanság, így még nem tudni semmit a bajnokság kezdési időpontjáról és ennek lebonyolítási rendszeréről.