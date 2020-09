A torna meglepetésembere, a 31 éves Viktorija Azarenka kétszeres Australian Open-bajnokként érkezett New Yorkba, ahol 2012-ben és 2013-ban is kikapott a döntőben. A koronavírus-járvány okozta leállást követően megnyerte a felvezető versenyt, 11 meccs óta nem kapott ki, és kiemelés nélkül menetelt a US Open döntőjéig. A 22 éves Oszaka Naomi 2018-ban emlékezetes döntőben győzedelmeskedett Serena Williams felett. Azt követően az ausztrál GS-viadalon is elhódította a trófeát, az idei amerikai viadalon negyedikként emelték ki.

A kétszeres GS-bajnokok csatáját Azarenka kezdte jobban, aki az első négy gémben mindössze egy rontott ütést mutatott be. Oszakai születésű riválisa nem tudta érvényesíteni szélvészgyors teniszét, jobbára csak a labda után loholt, és 1:4-nél az ütőjét is földhöz vágta mérgében. Az első szervák 94 (!) százalékát beütő minszki teniszező 27 perc elteltével már szettelőnyben volt, majd labdája volt a 6:1, 3:0-hoz, viszont ekkor váratlanul megtorpant.

Kilenc évvel fiatalabb ellenfele magára talált, visszabrékelt, átvette az irányítást, és kisvártatva már ő vezetett 5:3-ra. Oszaka fogadóként hozta a játszmát, így a harmadik szettre maradt a döntés. Az utolsó felvonásban a japánt vitte tovább a lendület, és hihetetlen sebességű tenyeresekkel 4:1-re elhúzott. Azarenka utolsó erejével ledolgozta brékhátrányát, azonban 4:4-re már nem tudott feljönni, Oszaka ismét elvette az adogatását, és 1 óra 53 perc elteltével kiszerválta a meccset.