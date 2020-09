Pénteken nyitotta meg kapuit az első sepsiszentgyörgyi olasz vendéglő a Sugás áruház és a Román Kereskedelmi Bank szomszédságában. A Bertis csoport újabb vendéglátó egysége a jellegzetes ételek mellett olasz borokkal is várja a vendégeket.

Az elmúlt közel harminc évben folyamatosan léptünk előre, újítottunk, így talán nem meglepő, hogy egy újabb vendéglőt nyitunk meg – fogalmazott Berszány Tibor tulajdonos a pénteki megnyitón, aki egyben bemutatta azt az általa erősnek nevezett csapatot, akik kivitelezték, illetve működtetik majd a Trattoria San Giorgiora keresztelt vendéglőt: az egység mediterrán arculatát Ramon Grosos képzőművész készítette, a speciális olasz konyháért Falvai János séf lesz a felelős, míg a szintén Itáliából származó borokat Ádám Előd nemzetközi borszakértő válogatta.

Falvai János, aki immár közel négy éve a Bertis csoport vendéglőinek főszakácsa, elmondta, előző tevékenységi helyszíne Palermo, Szicília volt, innen az olasz konyha iránti szeretete. S azzal, hogy a Bertis megbízta ezzel a feladattal, nem csupán egy régi álma valósul meg, hanem a munkája iránti bizalom jele is. A speciális és gazdag menüsor nagyon jó, elsöprő többségben a félszigetről szállított alapanyagokból készül kizárólag a vendéglő konyhájában, és az igényeknek megfelelően alakítják majd, részletezte a séf, aki szerint bátran fognak kísérletezni, hogy ne csupán az ismert olasz ételek, hanem a különleges párosítások is vonzzák a vendégeket. A vendéglő napi menüvel is szolgál majd a déli órákban, amelyben az olasz és a székely konyha ízeit lehet majd felfedezni.

Ádám Előd elmondása szerint úgy válogatta a borokat, hogy a fontosabb olasz borrégiók, illetve stílusok jelen legyenek, mégse vesszünk el a túl bő kínlatban. Kizárólag általa is ismert kistermelők borai vannak jelen, a borlap felépítésénél pedig az úgynevezett progresszív jelleget kínálják, vagyis a könnyedebb, gyümölcsös nedűktől haladnak a testesebb tételek felé – mondta el a nemzetközi borszakértő.

A teljes kapacitással ötven helyet kínáló vendéglő a járványügyi előírásoknak megfelelően egyelőre fél kapacitással működik, és egy fedett terasz is rendelkezésre áll.