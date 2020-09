A tapasztalat jelentette a különbséget

Kulcsár László edző az élvonalbeli csapat hét tagját is pályára küldte az idénynyitó mérkőzésen. A sérülése után visszatérő Fülöp István és Peter Gál-Andrezly mellett Csiszer Balázs, Vlad Mitrea, Andres-Mihai Dumitrescu és Vlad Căpățână kapus is a kezdő tizengyegyben kapott helyet, míg George Ionuț Dragomir a második félidőben játszott. Ezzel szemben a brassói csapat legtapasztaltabb labdarúgója a 26 éves Alexandru Țuțu volt, aki a 2016–2017. évi idényben magára öltötte a Sepsi OSK mezét is hét másodosztályú mérkőzésen.

Az első játékrészben a házigazdák többet birtokolták a labdát, bár ennek ellenére két veszélyesebb helyzete a vendég csapatnak is volt. Előbb Fabian Dumitraș szabadrúgását tolta szögletre Căpățână, majd a játékrész végéhez közeledve a sepsiszentgyörgyi kapus Răzvan Zota lövését is védte. A hazai együttes már a 13. percben megszerezhette volna a vezetést, azonban Fülöp István fejes próbálkozását Cristian Câșlariu bravúrral védte. A folytatásban is az első osztályban szereplő játékosok jelentettek veszélyt, viszont a brassói hálóőr Fülöp és Gál-Andrezly lövését is hárította.

A szünet után a mezőnyfölényben játszó Sepsi OSK II. megszerezte a vezetést, miután az 52. percben Csiszer Balázs jobb oldalról érkező beadását a kapu torkában helyezkedő Fülöp senkitől sem zavartatva a jobb alsóba bólintotta (1–0). Nem sokkal később a háromszéki csapat hatalmas helyzetet puskázott el, Gál-Andrezly előkészítését a csereként pályára lépő Kocsis Norbert néhány méterről mellé rúgta. A házigazdák a 70. percben beállították a végeredményt, Dragomir szögletét Fülöp visszafejelte középre, Berde István pedig a hálóba továbbította a labdát (2–0).

3. Liga, 5. csoport, 1. forduló: Sepsi OSK II.–Brassói Kids Tâmpa 2–0 (0–0).

Sepsiszentgyörgy, városi stadion. Vezette: Cristina Mariana Trandafir (Bukarest). Sepsi OSK II.: Căpățână – Csiszer, Păun, Brujan (Virág, 79.), Dumitrescu, Fülöp I., Berde, V. Mitrea (Máthis, 61.), Gál-Andrezly (Ilyés, 68.), Veres (Dragomir, 46.), Veress (Kocsis, 61.). Edző: Kulcsár László. Kids Tâmpa: Câșlariu – Sburlea, Mihăilă, Enache, Marin (Ionescu, 76.), Țuțu (Mitrică, 90.), Crihan (Dani, 81.), Dumitraș (Garvalov, 81.) , Andrieș, Zota, Kerekes (Mureșan, 75.). Edző: Ciprian Anghel. Gólszerzők: Fülöp I. (52.), Berde (70.). Sárga lap: Veress (57.), V. Mitrea (58.).



A fáradtság rányomta bélyegét a játékra

Erős ellenféllel találkozott a Kézdivásárhelyi SE, amely a Brassói Corona otthonában nagy vereségbe szaladt bele (5–1). A kézdivásárhelyi csapat játékán érződött, hogy néhány nappal korábban megerőltető kupamérkőzést játszott, ugyanis akkor 120 percnyi játék és tizenegyespárbaj után maradt alul a Brassói SR ellen.

Szombaton alig kezdődött meg a találkozó, amikor a céhes városi védelem hatalmasat hibázott, így ennek következtében a Cenk alatti együttes Diego Alupoaie góljával már az 1. percben előnyhöz jutott. A 10. percben Alupoaie kettőre növelte a házigazdák előnyét, majd a Corona félóra elteltével már 3–0 arányban vezetett Marian Cristescu találatával, ezzel gyakorlatilag eldöntötte a három pont sorsát.

A nehézkesen és hibákkal futballozó KSE nem találta az ellenszert ellenfele ellentámadásaira, és bár a második játékrészben a cserék jól szálltak be a játékba, csak egy szépítő találatra futotta erejükből – Robert Vasiloi szerzett gólt –, míg a házigazdák Cristescu és Marius Manole révén még két alkalommal voltak eredményesek.

További eredmények: Blejoi–Astra Giurgiu II. 2–1 (gólszerzők: Badea 14., Oprea 65., illetve D. Gheorghe 75.), Barcarozsnyói Olimpic–Brassói SR 1–2 (gsz.: Drugă 68., illetve Popa 63. – tiznegyesből, Rența 73.), Székely­udvarhelyi FC–Plopeni 0–1 (gsz.: Mura 64.).

A 2. forduló programja (17 óra): * szeptember 18.: Astra Giurgiu II.–Plopeni * szeptember 19.: Brassói SR–Székelyudvarhelyi FC, Brassói Kids Tâmpa–Barcarozsnyói Olimpic, Kézdivásárhelyi SE–Sepsi OSK II., Blejoi–Brassói Corona.