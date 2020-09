Színház BEMUTATÓ A TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZBAN. A sepsiszentgyörgyi színház a meghirdetett szeptember 12-e helyett technikai okok miatt ma (esőnap: szerda) 18 órától tartja Szerb Antal VII. Olivér című regénye nyomán készült előadásának bemutatóját az ’56-os emlékparkban. Rendező: Zakariás Zalán. Javasolják, hogy aki teheti, online váltson jegyet a biletmaster.ro weboldalon, ha erre nincs lehetőség, a központi jegyirodában is kaphatóak jegyek ma 9–16 óráig, illetve előadás előtt egy órával a helyszínen.

M STUDIO. Szeptemberben is játssza Pyro című tűzshow-ját a társulat: Sepsiszentgyörgyön ma a Csíki negyedben, 18-án a főtéren, 21-én 21.30-tól a Puskás Tivadar utcában várják az érdeklődőket. 29-én Kovásznán is bemutatják a tűzshow-t.

Kiállítás

Kovásznán a Kádár László Képtárban ma 17 órától megnyitják a 28. Incitato művésztábor Lósorsok című kiállítását. A tárlatot méltatja Sántha Imre Géza művészettörténész. Népdalokat ad elő Fülöp Zsolna, a Kőrösi Csoma Sándor Líceum diákja.

Zene

KELEKÓTYA-KONCERT. A Kovászna Megyei Művelődési Központ és Kovászna Megye Tanácsa által szervezett Kultúr-Kültér rendezvénysorozat következő megállója Kökös, ahol szerdán 18 órától az unitárius templom udvarán a 2001-ben alakult Kelekótya együttes gyermekkoncerttel szórakoztat kicsiket és nagyokat. A helyfoglalás az ér­kezés sorrendjében történik.

SZÓL A NÓTA. Akik szeretik a magyar nótát és szívesen énekelnek, várják a sepsiszentgyörgyi Kolcza vendéglő kertjébe szeptember 17-én, csütörtökön 18 órakor a Szól a nóta című estre a Muskátli zenekarral. Nótázik: Kovács Enikő és Orbán-Barra Gábor.

Tánc

A BEKECS NÉPTÁNCSZÍNHÁZ a Reliktum című előadásával szeptember 16-án, szerdán 18 órától Kézdivásárhelyen a Wegener parkban vendégszerepel. Zenél: Bartis Zoltán „Kicsi” és zenekara. Jegyár: 10 lej. Telefon: 0730 600 279.

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES szeptember 17-én, csütörtökön 19 órától a Rézhúron című előadását Baróton a Városi Művelődési Ház nagytermében mutatja be. Zenei szerkesztés: Fazakas Levente koreográfia: Tekeres Gizella, Melles Endre, színpadi szerkesztés: Ivácson László. Helyfoglalás a 0740 780 353-as telefonon. A nézők beengedése a járványügyi protokoll betartása miatt fél órával a kezdés előtt történik.

Mozi

SEPSISZENTGYÖRGYÖN a Művész mozi műsorán ma: 15.45-től Előre (amerikai animációs vígjáték), 16 órától Lassie hazatér (német családi kalandfilm), 18 órától Drakulics elvtárs (magyar vígjáték), 18.15-től Miután összecsaptunk (amerikai romantikus film), 20.30-tól és 21 órától Bloodshot (amerikai fantasztikus akciófilm). Szerdán: 15.45-től Lassie hazatér (német családi kalandfilm), 17.30-tól és 20.45-től Tenet (angol–amerikai–kanadai akcióthriller, dráma), 18 órától Bloodshot (amerikai fantasztikus akciófilm), 20.30-tól Filmtettfeszt: Éden (magyar–román dráma).

KOVÁSZNÁN a Művelődési Központban szeptember 16-án, szerdán 17 órától a Lengemesék 2.; a Filmtettfeszt műsorán szabadtéri filmvetítésen szerdán 20 órától a La Gomera című film látható.

Képernyő

RTV3. Ma 11 órától: Könyvbemutató a 80-as évek politikai foglyairól – Március elején Bukarestben is bemutatták Borbély Ernő Az enyedi politikai főiskola – Politikai foglyok a 80-as évek Romániájában című könyv román nyelvű kiadását. * És azt tudta – honnan ered a se pénz, se posztó kifejezés? * Születésnap járvány idején – idén 90 éves dr. Csedő Károly gyógyszerész, egyetemi tanár, szakíró. * A szabadság gesztusa – Kiss Béla neve fogalom Sepsiszentgyörgyön.

Hitvilág

TEMPLOMBÚCSÚ. Az illye­falvi katolikus templom búcsúünnepét ma 18 órától tartják a fájdalmas Szűzanya tiszteletére. A búcsú szónoka ft. Hajlák Attila imecsfalvi plébános.

ONLINE RÓZSAFÜZÉR A BETEGEKÉRT. A templom.ro virtuális imatérben esténként 20 órától közös rózsafüzért imádkoznak a betegek gyógyulásáért és a járvány sújtotta világért.

Tortoma Önképzőkör

A baróti Erdővidék Múzeuma udvarán ma 18 órakor Székely Árpád földrajztanár (Székely­udvarhely) vetített képes elő­adással egybekötve ismerteti A történeti Erdély című, közelmúltban megjelent túrakalauzát és térképét. A kötet a helyszínen megvásárolható, a szerző dedikál. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező. A találkozón a szájmaszk viselése és a megfelelő távolság betartása kötelező.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Richter (telefon: 0267 351 025; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás ma 9–14 óráig Kurtapatakon a 2-es transzformátorállomás körzetében, szerdán 9–14 óráig Bálványosfürdőn.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Magyarhermányban és Kisbaconban, szerdán Szárazajtán és Uzonkafürdőn szállítják el a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével a palackokat és befőttesüvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

MOZGÁSMŰVÉSZET. A sepsiszentgyörgyi Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában a heti program: hétfőn és pénteken 18 órától társaságitánc-kurzus, kedden és csütörtökön 19 órától Ágó-Gym – alakformáló fitnesz nőknek, szerdán 18 órától balett és kortárs tánc fiataloknak. Telefon: 0722 233 774.

SZÜNETEL A FOGADÓÓRA. A Volt Politikai Foglyok Kovászna Megyei Szervezete az érdekeltek tudomására hozza, hogy szeptember 14–18. között felfüggeszti a módosított 118/90-es törvénnyel kapcsolatban a kérvényezők fogadását.

MÉRÉSEK. Sepsiszent­györ­gyön a Kovászna Megyei Vöröskereszt székházában a Kós Károly utca 7. szám alatt hetente egyszer, minden kedden 9–12 óráig lehet vérnyo­mást, vércukrot, koleszterint, trigliceridet és EKG-t méretni.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket (alkohol-, játék- és drogfüggőséggel küzdőket) és hozzátartozóikat várják ma Sepsiszentgyörgyön 18 és 20 óra között a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe. Érdeklődni, jelentkezni a 0757 489 778-as vagy a 0267 351 716-os telefonon lehet. A teljes diszkréció garantált.

POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS. Ha még nem támogatta aláírásával a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését, megteheti munkanapokon a sepsiszentgyörgyi székházban (Konsza Samu utca 21. szám) 9–13 óráig. Ugyanakkor segítséget nyújtanak az elektronikus aláírásban is a 0267 318 180-as, illetve a 0744 834 617-es telefonszámon.