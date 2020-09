Erről a habos nedűről azt kell tudni, hogy 2013-ban dobták piacra, és nevét a legendás angol heavy metal együttes egyik dala ihlette (The Trooper). A roppant metálos külsejű serital fehér habja nem volt túlzottan dús, ám az ujjnyi habkorona hosszan megmaradt, és illatos is volt egyben. A világosbarna színű főzet aromája markáns és fűszeres, s emellett gyümölcsös – barack, citrus – illat is megcsiklandozta az orromat. Megítélésem szerint íze lágy és könnyű, továbbá kesernyés is, de nem túlzottan, és érződik rajta a pörkölt maláta zamata. Úgy találtam, hogy minden egyensúlyban van benne, ami a főzde remek munkáját dicséri. Utóíze erős és feltűnően keserű, de nem zavaró, így akár a hölgyek is kedvelhetik. A Troopernek nem magas az alkoholtartalma, s mindent összevetve egy igazi sörkülönlegesség, amelyet lehet szeretni vagy sem. Nekem tetszett, nem lopta be magát a szívembe, mivel különösebben nem kedvelem az angol ale típusú söröket. Az ára egy picit borsos, de azt hiszem, mindenképp megér egy próbát.

Adatok: * gyártja: Robinson Brewery * származási hely: Anglia * ára: 12,19 lej * alkoholtartalom: 4,7% * szárazanyag-tartalom: – * IBU: 35 * összetevők: víz, árpamaláta, búzamaláta, háromféle komló, sörélesztő * típus: Premium Bitter / Extra Special Bitter (félbarna angol ale) * színe: világosbarna * a sör pontszáma: 7/10.

Tibodi Ferenc

(sor-csap.blogspot.com)

Sörlexikon: Bitter ale – kesernyés ízű, alacsony alkoholtartalmú, üdítő hatású angol sör. Eredete egészen a gyarmati időkig nyúlik vissza, amikor a hosszú tengeri utazásokra erősen komlózott söröket főztek, amelyek hosszú ideig elálltak. Színük a vörösréztől a bronzon keresztül egészen a rubinig terjed. Több fajtájuk ismeretes, ide tartozik többek között az Extra Special Bitter (ESB) és a Special Bitter is.