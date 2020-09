PONTA PÉNZES BARÁTAI. Több állami alkalmazott is nagy összegeket adott kölcsön Victor Ponta volt kormányfő pártjának. Ez amúgy bevett gyakorlat a román politikában, a bökkenő az, hogy ezek a kölcsönök vagy szerényebb jövedelmű családoktól, vagy rövid ideje dolgozó fiataloktól származnak, akik még csak nem is tagjai a Pro Románia Pártnak, de olyan is van a támogatók között, akit csalásért elítéltek, vagy az anyapárt, az SZDP színeiben indul a választásokon. Közös bennük az, hogy egyikük sem tudja megmagyarázni, miből adtak fejenként 400 ezer lejes kölcsönt kampánycélokra, hiszen vagyonbevallásaik, illetve befizetett adóik alapján egész évi jövedelmük kisebb ennél, néhányuknak pedig adóssága is jócskán van (többnyire lakásvásárlásra felvett bankhitelek). Victor Ponta természetesen nem tud a párt pénzügyeiről, habár az egyik kölcsön egy közeli ismerősétől és munkatársától származik. A párt kincstárnoka, Mircea-Titus Dobre pedig elbújt a riporter elől, noha a szálak hozzá is vezetnek, több adományozó konstancai (mint ő), vagy a turizmusban érdekelt (ahol miniszter volt). (G4Media)

SEREGHAJTÓK. Csillagászati magasságokba szökhet idén a költségvetési hiány, azonban az államkasszába továbbra is a tervezettnél kevesebb pénz folyik be az áfából. Az adóbehajtás hatékonyságának tekintetében Románia továbbra is az Európai Unió leggyengébben teljesítő tagállama, a tervezett és a valós adóbevételek közti különbség nálunk három és félszerese az uniós átlagnak. Az Európai Bizottság adatai szerint 2018-ban áfából 6,6 milliárd euróval, körülbelül 32 milliárd lejjel kevesebb bevétele volt Romániának, mint amennyi a gazdaság teljesítménye alapján elvárható lett volna. Ez az akkori bruttó hazai termék 3,3 százalékának felelt meg, az elméleti és a valós bevétel között 33,8 százalékos szakadék tátongott. Némi előrelépést jelent az egy évvel korábbi, 36 százalékos hiányhoz képest, azonban még mindig katasztrofális eredmény. (Maszol)