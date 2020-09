A V4 segítené Fehéroroszországot

A fehérorosz gazdaság élénkítését célzó, új „Marshall-tervet” fog előterjeszteni Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő a visegrádi csoport (V4) nevében a legközelebbi európai uniós csúcstalálkozóra – jelentette be a lengyel miniszterelnöki hivatal vezetője tegnap.

A terv megvalósulásának feltétele, hogy új, szabad és tisztességes elnökválasztást rendezzenek Fehéroroszországban. A javaslat előterjesztésére Morawiecki a múlt pénteki, lublini csúcstalálkozón kapott megbízást a többi három visegrádi miniszterelnöktől – közölte Michał Dworczyk miniszterelnöki hivatalt vezető miniszter.

A lengyel politikus szerint a számos gazdasági, de más lépéseket is tartalmazó terv ajánlatot jelent Fehéroroszország számára, útitervet egy stabilizációs alap létrehozásához. A projekt egyéb pénzügyi mechanizmusokról is szól. Dworczyk azután tartott sajtóértekezletet, hogy Morawieckivel együtt a lengyel ellenzéki frakciók vezetőivel egyeztetett a fehéroroszországi helyzetről. Mint aláhúzta, a politikusok párthovatartozástól függetlenül egyetértettek abban, hogy támogatni kell Fehéroroszország szuverenitását, amellyel összefügg Lengyelország biztonságának és stabilitásának megőrzése is.

Újságírói kérdésre válaszolva Dworczyk szokásos kétoldalú találkozónak minősítette Vlagyimir Putyin orosz és Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök tegnapi tárgyalását az oroszországi Szocsiban. Várjuk meg az eredményeket – jegyezte meg. Egyúttal hangsúlyozta: megengedhetetlen lenne, ha Oroszország rendkívüli módon, a demokratikus folyamatokat befolyásolva beavatkozna a fehéroroszországi eseményekbe.