Megpezsdült az élet Kovásznán. A tegnapi tanévkezdés a szokásos őszi mozgalmasságot vitte a fürdővárosba. A Kőrösi Csoma Sándor Líceum előtti Iskola utcában forgalmi dugók alakultak ki, az Orbán Balázs Elemi Iskola előtt is szükség volt a rendőrség irányítására. A tanulók csoportokba gyűlve várták az iskolába való belépést, de a szokásosnál kevesebben szorongattak virágcsokrot. Többük mondta: már megoldotta a virágátadást, virtuálisan küldött csokrot kedvenc tanárának, iskolatársának.

A szokásos hangulat mellett azonban érződött: a világjárvány körülményei között kezdődik az iskolai év Kovásznán. A tanulók egy része maszkot viselt, elmaradtak az ölelkezések, puszik, esetleg öklök összecsapása jelentette a kézfogást, de a sokat emlegetett távolságtartásra szinte senki nem törekedett. A líceum kapujánál az őr, pedagógusok, sőt maga az iskolaigazgató, Becsek Éva figyelmeztetett mindenkit: a maszkokat használni kell úgy, hogy a szájat és orrot is eltakarja.

Az évnyitó ünnepség elmaradt, az osztályok szinte testületileg vonultak tantermeikbe osztályfőnökeikkel, kivéve azokat, akik a sportpályán, az iskola zöld övezeteiben elhelyezett székeken vettek részt a tanév eleji osztályfőnöki órán. Ők nem vehették át osztálytermeiket, nem volt lehetőség mindenhol a diákok elkülönítését szolgáló plexiüveg falak felszerelésére. Az elválasztók szállítását vállaló kézdivásárhelyi cég nem tett eleget kötelezettségének, de a gond hamarosan megoldódik – mondta el érdeklődésünkre Becsek Éva igazgatónő, hozzáfűzve: a körülményekhez képest zökkenőmentesen zajlott a tanévkezdés a líceumban és az Orbán Balázs Elemi Iskolában is.

Az iskolabusz által bejárt körzetet szűkítették, csak azokba a környékbeli településekre megy ki a jármű, ahonnan nincs menetrendszerű járat Kovásznára. Ilyen Csomakőrös, Szörcse, Székelytamásfalva. A buszban korlátozták az egyszerre utazó gyermekek számát, legtöbb nyolcan használhatják egy időben a járművet – mondta Becsek Éva.

A líceumban duális rendszerű képzésben indul építkezési szakosztály, ahol ácsmesterségre készítik fel a tanulókat. A IX. F osztályfőnöke, Ferencz Botond érdeklődésünkre elmondta: nem lesz gond a képzéssel, az elméleti órák megtartására biztosítva vannak a körülmények a líceumban, a gyakorlati képzést cégeknél kapják majd meg a tanulók.

Kevésbé volt derűlátó Barabás Béla testnevelő tanár. Nincsenek leírt szabályok a tornaórákra vonatkozóan. Azt tudják, hogy a gyermekek nem öltözhetnek át, csak cipőt cserélhetnek a sport­órák előtt. Az órákon nem használhatnak labdát, olyan gyakorlatokat sem végezhetnek, ahol érintkeznek a résztvevők, és nem lehet kifárasztani a tanulókat. Egy esetleges online oktatás esetén is megvannak a lehetőségek, de ki tudja garantálni, hogy az otthoni körülmények között el is végzik a közvetítésben bemutatott feladatokat a tanulók? – tette fel a kérdést a sporttanár.

Imre Levente másodikos gyermekét kísérte tegnap az Orbán Balázs-iskolába, nagyobbik fia már a líceum hetedik osztályában tanul. „Voltam szülőértekezleten, megértettem, hogy a tanévkezdésre fel van készülve az iskola. Vannak elmaradt dolgok, de ezeket gyorsan pótolják. Amit nem tudni, hogyan lehet megértetni a kisebb gyermekekkel, hogy új szabályokat kell betartaniuk. Otthon minden tudnivalót elmagyaráztunk nekik, reméljük, alkalmazkodnak is” – mondta Imre Levente.

Erős Róbert tegnap Zágonból hozta iskolába gyermekét, aki hatodik osztályt kezd. „Nem biztos, hogy minden rendben lesz, bármennyire is be vannak tartva az óvintézkedések. Szerintem be fogják zárni a tanévet, két hét múlva mindenkit hazaküldenek” – mondta el véleményét a szülő.

Gyerő József polgármestertől megtudtuk, a Kőrösi-líceum, az Avram Iancu Általános Iskola és az 1-es számú napközi otthon számára segítséget fognak nyújtani, miután megkapták a helyi tanács jóváhagyását is. 350 ezer lejes átutalást terveznek a városi költségvetésből a líceumnak, közel 200 ezer lejt az Avram Iancu iskola és 50 ezer lejt az egyes számú napközi otthon számára. Az összegek eszközbeszerzésre – több mint száz táblagépet kért a líceum –, fertőtlenítőszerek, védőfelszere­lések vásárlására, folyó költségekre lesznek fordíthatóak – mondta a polgármester. Gyerőtől azt is megtudtuk, a 2020/144-es sürgősségi kormányrendelet értelmében hasonló kiadások fedezésére kormánypénzekre is pályázhatnak a tanintézmények. Ha nyertes lesz pályázatuk, a városházától kapott összegeket nem fogják visszaigényelni, ezeket más célokra használhatják a tanügyi pénzügyi központok – húzta alá Gyerő.