A fiatalok, majd az oktatásban tevékenykedők után az agráriumban és a vidékfejlesztés ágazatában dolgozó, a megyei önkormányzati listán szerepelő jelöltjeit mutatta be tegnap az RMDSZ háromszéki területi szervezete. Antal Esztilla vidékfejlesztési szakember, az Alutus Régió Egyesület ügyvezetője, Orbán Miklós agrármérnök, az AgroSIC Közösségek Közti Társulás vezetője, Dimény György erdészmérnök és Cseh Csaba vállalkozó eddigi tevékenységükről, jövőbeni elképzeléseikről Tamás Sándor, a megyei önkormányzat vezetője társaságában számoltak be.

Kovászna megye lakosságának nagyjából fele vidéken él, a városiaknak pedig szintén ötven százaléka kapcsolódik valamilyen módon a vidéki élethez, ami azt jelenti, hogy az összlakosság mintegy hetvenöt százalékának köze van a mezőgazdasághoz, az agrárágazathoz. Egyértelmű, hogy a vidék jelentősége folyamatosan nő, így nemcsak az ezeken a településeken lakók életszínvonalának növelését szolgáló infrastrukturális beruházások fontosak, hanem legalább ekkora jelentősége van a vidék megtartó erejének, melyet elengedhetetlenül erősíteni kell a továbbiakban – indította a jelöltek bemutatását Tamás Sándor. Az elnök szerint mind a négy jelöltjük már évek óta azon dolgozik, hogy utóbbi jelleg erősítéséhez érdemben hozzájáruljanak, immár a megyei közgyűlésbeli tagságuk révén is. Antal Esztilla az Alutus Régió Egyesület ügyvezetőjeként a Leader-program révén elérhető, gazdáknak szánt uniós támogatások megszerzésében rendelkezik jelentős tapasztalattal. Orbán Miklós a kis és közepes gazdálkodók problémáinak ismerője, a fiatal gazdák egyesületének vezetőjeként, valamint az Agrosic Egyesületen keresztül több mint 1100 mezőgazdasági termelőnek nyújtott segítséget, például a Pro Economica által meghirdetett pályázatok lebonyolításában. Ez összesen harmincmillió euró finanszírozást jelentett, egyebek mellett eszközvásárlás formájában.

Cseh Csaba az agráriumhoz köthető vállalkozások terén rendelkezik tapasztalattal, maga is péktermékeket előállító vállalkozást vezet, míg Dimény György az erdőügyek szakértője, jelenleg a berecki magánerdészet vezetője, közbirtokosság alapítója. Tamás Sándor utóbbi kérdéskör kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a megye nagyjából 170 ezer hektár erdőterületéből 140 ezer magánkézben van: közbirtokosságok, erdészetek birtokában, és mintegy 10 ezer embert érint ezek megfelelő működése, ezért a megyei önkormányzatnak is kiemelten oda kell figyelnie erre a területre.

A rövid ismertetőt követően Antal Esztilla elmondta, az elmúlt nyolc évben, amióta az alulról történő építkezést feltételező Leader-programhoz szükséges helyi (tulajdonképpen regionális) akciócsoportok (köztük az Alutus is) elkezdték a tevékenységüket, sikerült valóban a helyiek igényeihez igazított fejlesztési stratégiát összeállítani, amit Bukarest is elfogadott. A Románia által felhasználható uniós vidékfejlesztési alapok egy részéhez a Leader-programon keresztül lehet hozzáférni, ezért nagyon fontos volt, hogy sikerüljön jó stratégiát összeállítani. Ez valóban a helyiek igényeit tükrözi. Nyolc év alatt nem csak a pályázatok tervezése, de a lebonyolítás, és a visszajelzések is rajtuk keresztül történtek, így eléggé tisztában vannak az elvárásokkal a gazdaszervezetek, az agrárvállalkozások és az önkormányzatok részéről. Ezen csoportok hangja szeretne lenni a megyei közgyűlésben.

A harmadik közgyűlési mandátumára készülő Orbán Miklós szerint az elmúlt nyolc-tíz évben alapvető változáson ment át a megye mezőgazdasága, sikerült a túlélésért, a létminimumot biztosító gazdálkodás irányából a közepes méretű felé elmozdulni az általa képviselt Agrosic Egyesület, a mezőgazdasági igazgatóság, valamint a kifizetési és intervenciós ügynökség jó együttműködése révén. Mostanra megyeszinten jó a gépesítés, a pályázati lehetőségeket is elég hatékonyan kihasználják, viszont a termények, az állattenyésztésből származó nyersanyagok feldolgozása, értékesítése terén elég komoly a hiányosság. Erre kell megoldást találniuk az eljövendő években. A tej esetében a szövetkezeti megoldás bizonyult jónak, ezt próbálnák meg a termények esetében is meghonosítani. Orbán Miklós szerint a burgonya, a zöldségek és a hús feldolgozása, értékesítése vonalán kell életképes elképzelést gyakorlatba ültetni. Cseh Csaba hasonló véleményen van, a nyersanyagok hatékonyabb, a helyi gazdáknak is előnyös értékesítését, feldolgozását agráripari park, parkok létrehozásában látja. Dimény György a közbirtokosságok, magánerdészetek érdekeinek képviseletét szeretné ellátni a megyei önkormányzatban, segíteni ezek fejlődését, akár pályázatok révén, illetve a vadgazdálkodás is az ő területe, ezen belül pedig a medvekérdés. Utóbbi kapcsán – amint azt Tamás Sándor is megerősítette – az állományszabályzó vadászat engedélyezése érdekében szeretnének tenni.