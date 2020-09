PARTNERSÉGRE ÉPÍTJÜK A JÖVŐT /X/

– Sokszor beszél a partnerségről, miért tartja ezt fontosnak?

– A barótiak jól tudják, milyen eredménnyel jár az, ha valaki egyedül vívja a szélmalomharcot. Emiatt fontos fejlesztések maradtak el a kétezres években, az akkori polgármester mindenkivel is szembeszállva olyan ügyeket teremtett, amelyeknek a levét ma is issza mind az önkormányzat, mind a lakosság. Volt, amit az elmúlt nylc évben sikerült kibogozni, helyrerakni, de ismerjük be, van olyan is, amit ezután kell megoldanunk. Kimozdítottuk a holtpontról az új iskola ügyét, amely szemmel láthatóan épül. Én hiszek abban, hogy a biztos fejlődés alapja az RMDSZ által biztosított keret, hisz van képviselet helyi szinten, megyei szinten, a bukaresti és európai törvényhozásban egyaránt. Csapatban dolgozunk, egymás ügyét segítjük, sok problémát tudtunk így megoldani. Én azt mondom, nagyot ígérni sokan tudnak, de érdemes megnézni az elért eredményeket is.

– Milyen fejlesztések indultak el?

– Folyamatosan dolgozunk a közművesítésen, Barót és a hozzá tartozó öt település ivóvízellátását és kanalizálását a regionális vízszolgáltatóval közösen fogjuk megoldani, részben uniós forrásokból, részben saját erőből. A munka már elkezdődött, megtörténtek a felmérések a falvakban a korszerű vízvezetékek kiépítésére, míg városunkban lehetőség van a közművesítésre ott, ahol eddig ez nem történt meg. Az összehangolt fejlesztésnek és egy 600 ezer euró értékű moderneszköz-vásárlásnak is köszönhetően ma működőképes kórházunk van, amely hatékonyan képes ellátni betegeit. Modern mentőállomásunk van, és nemrég adtunk át egy tűzoltóállomást. Sikerült befejezni a Cimbora Óvoda épületének teljes felújítását, a központi iskolaépületet tataroztuk, nyílászárókat cseréltük.

Csak a városban 3,5 km utat, utcát aszfaltoztunk le, a hozzá tartozó járdákat is rendbe tettük, ugyanezeken a szakaszokon a vezetékeket is lefektettük. Rendbe szedtük a csőd szélén álló helyi közszállítási vállalatot, ma felújított székhelye és modernizált gépparkja van. Korszerűsítettük a város sportbázisát, ma több száz fiatal sportol. Az üzletkötő központban helyet adtunk a baróti nyugdíjas klubnak, amely a Diakónia égisze alatt működik, és amelyet a helyi hivatal szintén támogat.

– Milyen további prioritásokat fogalmaztak meg?

– A városi közkórház sürgősségi ellátásának teljes modernizálását szeretnénk elindítani. A Cimbora Óvoda tovább bővítését tervezzük, egy kapu alá hozni a városban ma szétszórt oktatási intézményeket. Kiemelt figyelemmel kísérjük a térség egyetlen líceumának a sorsát. Leaszfaltozzuk kaputól kapuig az Olasztelekről befelé jövő Szabadság utat és az alsó Kossuth utcát. Két kerülő utat tervezünk, hogy tehermentesítsük a várost az autóforgalom alól. A Petőfi és a Víz utca rendbetétele, a Millennium Park kialakítása, a térség egyetlen zöldségpiacának a teljes felújítása mind olyan tervek, amelyek az egész közösséget szolgálják. Célunk, hogy ahogyan a város más pontjainak, úgy a városközpontnak is megadjuk azt a formát, amely méltó Erdővidék központjához. Úgy érzem, az elmúlt nyolc évben a szilárd alapokat lefektettük, az építkezést és a felzárkózást tovább folytatjuk.

Baróton mutatták be Erdővidék 2030 címmel a térség fejlesztéséről szóló programot, amely a vidék oktatását, infrastruktúráját, turizmusát és gazdaságát érintő fejlesztésekről szól. Az Erdővidék Múzeuma udvarán ismertetett projekt kapcsán együttműködési megállapodást írtak alá a megyei és erdővidéki önkormányzatok vezetői, vállalva, hogy azon dolgoznak az elkövetkezőkben is, hogy összehangoltan fejlesszék a térséget, jobb életkörülményeket biztosítsanak minden erdővidéki lakosnak. Tamás Sándor, Lázár-Kiss Barna András és Váncza Tibor látta el kézjegyével az egyezményt.

