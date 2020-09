SZÓL A NÓTA. Akik szeretik a magyar nótát és szívesen énekelnek, várják a sepsiszentgyörgyi Kolcza vendéglő kertjébe csütörtökön 18 órakor a Szól a nóta című estre a Muskátli zenekarral. Nótázik Kovács Enikő és Orbán-Barra Gábor.

EGO SUM-KONCERT lesz Kézdivásárhelyen a Wegener parkban csütörtökön 18 órától, amelyre a belépő 10 lejbe kerül. Jegyek elővételben a Vigadó Művelődési Ház jegypénztárában kaphatók hétköznapokon 8–16 óráig.

Érdeklődni a 0730 600 279-es telefonon lehet.

NO SUGAR-KONCERT. Ütős koncerttel folytatódik a KultúrPark rendezvénysorozata: szeptember 18-án, pénteken 18 órától a No Sugar zenekar csap a húrok közé. A rock- és popzene kedvelőinek nagy örömére egy igazán színvonalas erdélyi zenekar koncertezik a sepsiszentgyörgyi ’56-os emlékparkban elhelyezett színpadon. Az eseményre az ülőhelyek száma korlátozott, 200 darab jegy lesz elérhető, amelyeknek ára 5 és 10 lej. A jegyek elővételben kaphatóak a városi jegyirodában, illetve az esemény előtt egy órával a helyszínen.

Mozi

SEPSISZENTGYÖRGYÖN a Művész mozi műsorán ma: 15.45-től Lassie hazatér (német családi kalandfilm), 17.30-tól és 20.45-től Tenet (angol–amerikai–kanadai akcióthriller, dráma), 18 órától Bloodshot (amerikai fantasztikus akciófilm), 20.30-tól Filmtettfeszt: Éden (magyar–román dráma). Csütörtökön: 15.45-től Előre (amerikai animációs vígjáték, kalandfilm); 17.30-tól Tenet (angol–amerikai–kanadai akcióthriller, dráma); 18.30-tól Miután összecsaptunk (amerikai romantikus film); 20.30-tól Filmtettfeszt: Szép csendben (magyar dráma); 20.45-től Tenet (angol–amerikai–kanadai akcióthriller, dráma).

KOVÁSZNÁN a Művelődési Központban ma 17 órától Lengemesék 2.; a Filmtettfeszt műsorán szabadtéri filmvetítésen ma 20 órától a La Gomera című filmet láthatják. A csütörtöki program: 17 órától Keménykalap és krumpliorr; 20 órától Akik maradtak.

Tánc

A BEKECS NÉPTÁNCSZÍNHÁZ a Reliktum című előadásával ma 18 órától Kézdivásárhelyen a Wegener parkban vendégszerepel. Zenél: Bartis Zoltán „Kicsi” és zenekara. Zenei szerkesztő: Koncz Gergely, rendező-koreográfus: Farkas Tamás és Farkas Ágnes, énekel: Samu Etel Imola. Jegyár: 10 lej. Telefon: 0730 600 279.

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES csütörtökön 19 órától a Rézhúron című előadását Baróton a Városi Művelődési Ház nagytermében mutatja be. Zenei szerkesztés: Fazakas Levente, koreográfia: Tekeres Gizella, Melles Endre, színpadi szerkesztés: Ivácson László. Helyfoglalás a 0740 780 353-as te­lefonon. A nézők beengedése a járvány­ügyi protokoll betartása miatt fél órával a kezdés előtt történik.

Könyvbemutató

♦ A sepsiszentgyörgyi Librim Könyvudvarban (Gróf Mikó Imre utca 7. szám) a Háromszéki Ifjúsági Tanács szervezésében ma 18 órakor bemutatják Rancz Zsolt Neked könnyű, me’ céged van című könyvét. A könyvet méltatja Bodosi Imre, a Hamor Soft Kft. ügyvezetője, a beszélgetést moderálja Máthé Kincső, a Friss FM munkatársa.

♦ A brassói Reménység Házában ma 17 órakor bemutatják Ambrus Attila Függőleges veszedelem, valamint Sarány István Rendkívüli helyzet című könyvét.

Kiállítás

KOVÁSZNÁN a Kádár László Képtárban a 28. Incitato művésztábor Lósorsok című kiállítása látható. Kiállító képzőművészek: Ábrahám Imola, Ábrahám Jakab, Bajkó Attila, Bodó Dávid, Csutak Levente, Deák Barna, Deák M. Ria, Dimény András, Gábor Balázs, Kövér György, Nagy Lajos, Németh Orsolya, Sárosi Csaba, Simó Enikő, Tomos Tünde, Vetró András, Vetró B. S. András, Vetró B. Zsuzsa, Vincze László.

SEPSISZENTGYÖRGYÖN Többsincs címmel kiállítás nyílik szeptember 22-én, kedden 18 órakor a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének (SZMÚE) 2020. évi fotóiból a sepsiszentgyörgyi Tein Teaházban. A tárlaton Huszár Szilamér, Kátai Edit, Klárik Loránd, Szekeres Attila és Toró Attila erdővidéki és orbaiszéki kirándulásuk alkalmából készített fotói tekinthetők meg.

A megnyitón köszöntőt mond Bedő Zoltán, az SZMÚE elnöke; a kiállítást Galbács Pál, az SZMÚE tiszteletbeli elnöke nyitja meg és Vargyasi Levente fotóművész méltatja. A képek a helyszínen megvásárolhatók. A befolyt összeggel az egyesület székházának építését támogatják.

Képernyő

ERDÉLYI MAGYAR TELEVÍZIÓ. Minden hétköznapon 18.15-től ismét élőben jelentkezik az Erdélyi Magyar Televízió napi színes magazinműsora, a Mozaik, amely sok izgalmas témával várja nézőit. Aktuális politikai és közéleti események, divat, kultúra, egészséges életmód, izgalmas beszélgetések és még nagyon sok újdonság kerül a rovat színes képkockáiba. Nemcsak témákban, hanem stábtagokban is frissül a műsor. Ambrus Laura műsorvezető társa az elkövetkezőkben Zsigmond-Magyari Izabella, akit az Erdély TV nézői már jól ismerhetnek a Pulzus című rovatból és a Filter című műsorból. Szerkesztőként a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem médiaszakának két frissen végzett hallgatója, Bodor Ildikó és Velencei Éva csatlakozik.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6 órától Napindító gondolatok, 6.15-től Zsolozsma – reggeli dicséret a karmelita nővérekkel, 6.40-től Ébredjen a Mária Rádió­val!, 8 órától szentmise Csíkszeredából; 8.50-től A hét plébániá­ját Gábor Anna mutatja be, 9 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 9.20-tól Dicsőséges rózsafüzér. Honlap: mariaradio.ro.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Bálványosfürdőn ma 9–14 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Szárazajtáról és Uzonkafürdőről szállítják el a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével a palackokat és befőttesüvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben a szerdánkénti ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postai úton is eljuttathatják szerkesztőségünkbe, postacímünk: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám. Ez esetben kérjük, küldjenek felbélyegzett és megcímzett válaszborítékot is.

TAGDÍJFIZETÉS. Az Aranyszívek Nyugdíjas Egyesület tagjait várják minden szerdán 11–13 óráig tagdíjfizetésre a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház kertjébe.

AUTÓVEZETŐK FIGYELMÉBE. Sepsiszentgyörgy önkormányzata felhívással fordul azon autóvezetőkhöz, akik a Vasile Goldiș utcai 13-as és 14-es tömbház előtt, valamint a volt postával szembeni parkolóban parkolnak, hogy vigyék el onnan járműveiket, hogy folytatni tudják és be tudják fejezni időben az aszfaltozási munkálatokat.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Richter (telefon: 0267 351 025, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.