Következő írásunk

Állok a dédai állomáson, várom a Vásárhelyről érkező vonatot. A lányom utazik ide a barátnőjével, viszem fel őket a hegyi faluba. Az állomás már nincs olyan siralmas állapotban, mint egy évvel ezelőtt (hihi, viccelek). Kicserélték a padokat, és a csatornát is... az egyik épületen a kettő közül. A másikból félméteres fű kandikál ki, nehéz lenne lefesteni, hogy néz ki itt minden. A síneket is benőtte a fű, így azt viszont nem nehéz megsaccolni, hogy melyik „vágányra’’ érkezik a vonat. Nagyjából egy a nyerő. Rozsdaette, szétesőfélben lévő mozdonyhoz csatolnak vagonokat, s komolyan mondom, viszi őket, láttam a két szememmel. Na mindegy, most nem erről szól a mise.