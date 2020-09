Az OLAF tavaly száz olyan ügyet oldott meg, amelyekben tagállamok visszaéltek az Európai Uniótól kapott támogatásokkal. A száz visszaélés több mint tíz százalékára – pontosabban 11 esetre – Romániában került sor, ezek közül a csalás elleni hivatal hét esetben tett javaslatot büntetésekre. Magyarország sem áll sokkal jobban Romániánál az uniós pénzek lenyúlásának tekintetében, az ország esetében az OLAF öt eljárást zárt le. (Marosvásárhelyi Rádió/Maszol)

FELELŐTLEN GESZTUS. Gabriela Firea főpolgármester és férje, Florentin Pandele – aki a Bukarest melletti Voluntari város polgármestere – hétfőn részt vett a gyermekeik tanévnyitóján, ahol gyorsan készítettek is egy családi fotót az osztályteremben, miközben egyikük sem viselt maszkot. Míg más iskolákban egyetlen szülőt sem engedtek be a tanintézményekbe a gyermekek évnyitóján, addig a főpolgármester azt állítja, az ő gyermekeinek az iskolájában ötös csoportokban bemehettek a szülők, hogy átvegyék a gyermekek tankönyveit, a maszkot pedig mindössze 30 másodpercig vették le, amíg elkészültek a fényképek. A főpolgármester így is szabályt szegett, hiszen az osztálytermekben, közös helyiségekben mindenkinek kötelezően maszkot kellene viselnie. Miután a feltöltött képek rengeteg negatív hozzászólást kaptak, azokat le is vették a főpolgármester Facebook-oldaláról, és csak azok maradtak fent, amelyek az iskola előtt készültek. (Transindex)

FELFÜGGESZTETT OKTATÁS. Prahova megyében három iskolában és négy napköziben összesen 39 fiatal és három tanár produkált pozitív tesztet, így ott már első nap felfüggesztették a hagyományos oktatást és két hétig csakis az online térben zajlik a tanítás. Suceava és Giurgiu megyében is tanárok és a kisegítő személyzet tagjai fertőződtek meg. Temesváron az Avram Iancu-iskolában három diák betegedett meg. A hatóságok folyamatosan figyelemmel követik a járványhelyzetet, és amikor szükséges, közbelépnek. Vrancea megyében az első nap több helyen is a szabadban zajlott, miután a tanfelügyelőség ezt javasolta az évnyitók és a zsúfoltság elkerülése miatt. (Marosvásárhelyi Rádió)

KIS BEFEKTETÉS, NAGY NYERESÉG. Megütötték vasárnap a 6/49-es játék 3,37 millió lejes főnyereményét egy tecuci-i lottózóban – közölte hétfőn az országos lottótársaság. A szerencsés nyertes egy 20,5 lejes, kétvariánsos jeggyel vitte el a csaknem 700 ezer eurós összeget. A nyereményt 90 napig igényelheti a jegy tulajdonosa. Idén harmadszor vitték el a 6/49-es játék főnyereményét. Legutóbb augusztus 16-án nyertek több mint kétszer nagyobb, 7,7 millió lejes összeget. (Agerpres)