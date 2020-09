Az érdeklődők megtekinthették a felújítás eddigi eredményeit, majd a legnagyobb teremben gyűltek össze, ahol elsőként Fejér László Ödön szenátor, a Gyermekkéz Baráti Társaság alapítója köszöntötte a megjelenteket. 2014-ben, amikor aláírták a baráti társaság alapító levelét, nem gondolta volna, hogy hét év alatt ekkorát lépnek előre az akkor romos állapotban levő minorita rendház felújításával. Arról is szólt, hogy Lemhényben találkozott Csaba testvérrel, és akkor merült fel a gondolat, hogy rá bízzák, töltse meg élettel a minorita rendházat, annak felújítása után.

Szőcs Gyula, a kivitelezőcég vezetője az eddig elvégzett és a hátralevő munkálatokról számolt be, majd Vargha Béla főesperes, a kantai Szentháromság-templom plébánosa arról beszélt, hogy a rendházat régóta, pontosan 1968 óta ismeri, akkor végezte el a kántoriskola első évét, amikor a plébánia még ebben az ingatlanban volt. Amikor 2004-ben visszakerült ide plébánosnak, látta, hogy az elmúlt huszonöt év alatt mennyire romlott a műemlék állaga. Azt is elmondta, hogy elődje is tervezte a műemlék megmentését, a felújítási terv is elkészült, anyagot is vásárolt, de csak ennyire futotta a plébánia költségvetéséből. Rájött arra, hogy ezt az épületet csakis Csaba testvér tudja megmenteni az enyészettől – hangsúlyozta a főesperes, aki az összefogásról szólt. Ahhoz, hogy az álomból valóság legyen, szükség volt a valós összefogásra. Remélhetően jövő ilyenkorra a régi pompájában fog tündökölni a minorita rendház – mondotta a főesperes.

Fejér szenátor hozzáfűzte: a terv mellé pénz is kellett. Kezdetben harmincezer euró gyűlt össze a terv elkészítésére, amihez az önkormányzat ugyanekkora összeggel járult hozzá. Bokor Tibor polgármester közölte, 2015-ben elkészült a felújítási terv, a következő évben európai uniós forrásokra pályáztak sikertelenül. Azzal az indokkal utasították el a pályázatukat, hogy nem csatolták ahhoz a római katolikus egyház alapító levelét. Nem veszítették el a reményt, és egy nagy csapat, Tamás Sándortól és Kelemen Hunor szövetségi elnöktől kezdve egészen Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesig és Orbán Viktor miniszterelnökig dolgozott a megoldáson. A felújításhoz szükséges nem kis összeget, egymilliárd forintot a magyar kormánytól kapták.

Csaba testvér jelezte, a felújítást követően élettel fogják megtölteni az épületet, s mivel jó mesteremberekre egyre nagyobb szükség van, ezért nem csak gyermekotthonokból kikerült fiatalokat fogadnak majd be, és szakmára tanítják majd őket.

Ezt követően Böjte Csaba celebrálásával a Szentháromság-templomban szentmisére került sor – a 2020–2021-es tanév kezdete alkalmából –, melyet a ferences testvér a gyermekeknek, nevelőknek, oktatóknak és szülőknek ajánlott.