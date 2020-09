Tegnap nyitották meg a nagyközönség előtt a Dr. Fit edzőtermet, amely egyedi, ugyanis egyelőre az egyetlen „okos” fitnesz-terem az országban, viszont a következő öt évben további 49 hasonló helyet létesítenek Románia különböző városaiban. A megnyitón kiderült, hogy vagány és színvonalas edzőteremről van szó, barátságos légkör fogadja a mozogni vágyókat, valamint az edzéseket hozzáértő trénerek segítik, akik legalább nyolc év tapasztalattal rendelkeznek.

Az edzőteremben CrossFit köredzések és csoportos tréningek is végezhetők. Az első havi 99 lejes bérlet megvásárlásakor be kell fizetni egy egyszeri 99 lejes tagsági díjat is, ami mindaddig érvényes, amíg a havi bérletet megszakítás nélkül meghosszabbítják. Az érdeklődők a bérlettel nemcsak egyéni edzést végezhetnek, hanem csoportos tréningeken is részt vehetnek, így ezekre nem kell külön fizetni.

„A hálózatunkban a sepsiszentgyörgyi az első edzőterem, ugyanis a következő öt évben még 49 hasonló fitnesztermet szeretnénk létrehozni az ország különböző városaiban. Sokan kérdezték tőlem, hogy miért Sepsiszentgyörgy? Miért nem egy nagyobb várost választottam az első edzőterem helyszíneként? A válasz nagyon egyszerű, hiszen Sepsiszentgyörgy a szülővárosom. Két évvel ezelőtt még csak egy ötlet volt, azonban kiviteleztük néhány baráttal és partnerrel, valamint Shaun Hall tanácsadóval, szakemberrel” – mondta a megnyitón Cristian Dan Damian tulajdonos, aki köszönetet mondott a segítségért.

Hozzátette, szeretnék, ha mindenki számára elérhető lenne az edzőterembe járás, nem csak azoknak, akik hivatalos sportolók vagy testépítők. A mozogni vágyók az edzőterembe telefonos alkalmazás segítségével léphetnek be, amelyet az edzések során is használhatnak, ugyanis a különböző QR-kódok beolvasásával információt kaphatnak a különböző gépek helyes használatáról.

„Köszönöm Damian úr bizalmát, amiért a Sugás Áruházat választotta a beruházás helyszínéül. Két éve kezdtük el ezt a projektet, úgy gondolom ez a felület megfogta és inspirálta a tulajdonost. Hatalmas munka volt létrehozni az edzőtermet, időt és energiát nem kímélve nagy csapat dolgozott elkötelezetten, a pénzt sem sajnálva. Az áruház tulajonosán kívül még senki nem ruházott be akkora összeget, mint Damian úr. Nem akarjuk, hogy olcsó reklámfogás legyen a Város szívében szlogenünk, nem csak egy épület akarunk lenni, ugyanis valóban a közösség részeseivé szeretnénk válni. Az edzőterem lehetőséget biztosít mindenkinek az egészséges életmód kialakítására” – fogalmazott Szabó Csilla, a Sugás Áruház ügyvezető igazgatója.

Shaun Hall 20 éve a Cross­Fit művelője, szakmai és technikai tudásával nagymértékben hozzájárult a Dr. Fit kialakításához. Európa-szerte több mint 200 edzőtermet indított útjára, így Cristian Dan Damian úgy látta a legjobbnak, ha az angol szakemberrel együtt dolgozva vágnak bele a nagyméretű projektbe.