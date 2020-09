A koronavírus-járvány miatt vegyes rendszerben kezdte el huszadik tanévét a magyar állam által fenntartott Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE). A tegnapi tanévnyitó beszédeit a világhálón követhették a diákok, és hasonlóan fog történni az órák egy részével is.

Dávid László rektor felidézte: az indulásakor kérdéses volt, hogy sikeres lesz-e az egyetemalapítás. Mára a számok azt jelzik, hogy keresik a diákok a Sapientia szakjait. Idén 30–40 százalékkal többen jelentkeztek a képzésekre, mint egy évvel korábban.

Dávid László abban látta az egyetem keresztény ­értékrendjét, hogy ha az egyetemi közösség bármelyik tagja bajba kerül, lesz, aki segítsen neki. Azt ígérte, hogy amint a járványhelyzet lehetővé teszi, visszatérnek a diákok fizikai jelenlétét feltételező oktatásra.

Potápi Árpád János, a magyar kormány nemzetpolitikáért felelős államtitkára videóüzenetében azt hangsúlyozta: a Sapientia EMTE nem a csillagok szerencsés együttállásának köszönheti születését, hanem annak, hogy voltak, akik hittek az erdélyi magyar felsőoktatás létjogosultságában, hittek abban, hogy az erdélyi magyarság képes önálló magyar egyetemet létrehozni és működtetni.

Kató Béla református püspök, az erdélyi magyar egyetemeket fenntartó Sapientia Alapítvány elnöke elmondta: már a Sapientia létrehozásakor hálózatban képzelték el az erdélyi magyar egyetemi oktatást, de ennyire nagy hálóra, amelyben a járvány miatt ki-ki a saját lakásában, az interneten kapcsolódhat be az egyetem életébe, nem gondoltak. Úgy vélte: mindent meg kell tenni azért, hogy ilyen körülmények között is fenntartsák a kapcsolatokat. „Ha ez a közösség szétesik, és nem tudunk együtt lenni, veszélybe kerül az a gondolat is, amelyért ezt az egyetemet létrehoztuk” – állapította meg a püspök.

A Sapientia EMTE keretében négy oktatási helyszínen 30 alapképzési szakon és 12 mesteri szakon 2246 hallgató tanult az elmúlt tanévben. A 2020–2021-es tanévet mintegy 800 alapképzéses és 200 mesterképzéses elsőéves hallgató kezdi meg.