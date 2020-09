SEPSISZENTGYÖRGY. Az ’56-os emlékparkban ma 20.30-tól Filmgalopp – Erdélyi Magyar Rövidfilmek Versenye 1. és egy nagyjátékfilm: Nagy Zoltán: Szép csendben (2019); Sztercey Benedek Szabolcs: Amikor találkozunk (2020); Incze Kata: Csendet kérünk (2020); Ungváry Oscar: Kapunyitási pánik (2020). Pénteken 20.30-tól Filmgalopp – Erdélyi Magyar Rövidfilmek Versenye 2. és egy nagyjátékfilm: Hartung Attila: Fomo (2019, 16+); Farkas Boglárka Angéla: Amit nem vettünk észre (2019); Frunza Roland: Ebgondolat (2019); Kéri László: Éhség (2020). A belépés díjtalan, regisztrációhoz kötött. Helyfoglalás a Művész mozi pénztáránál.

KOVÁSZNA. A Művelődési Központban a vetítési program: ma 17 órától a Keménykalap és Krumpliorr (felújított klasszikus magyar ifjúsági/családi film, kisiskolásoknak, 5–7. osztályosoknak, valamint szüleiknek, nagyszüleiknek ajánlják); 20 órától Tóth Barnabás: Akik maradtak; pénteken 17 órától Deák Kristóf: Foglyok. A belépés ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges a 0762 674 516-os telefonszámon, valamint a culturacv@gmail.com e-mail-címen.

KÉZDIVÁSÁRHELY. A Vigadó Művelődési Házban pénteken 19 órától Tóth Barnabás: Akik maradtak (2019); 21 órától Nagy Zoltán: Szép csendben (2019). A belépés díjtalan, de telefonos helyfoglaláshoz kötött (0730 600 279).

Színház

M STUDIO. Szeptemberben is játssza Pyro című tűzshow-ját a társulat: Sepsiszentgyörgyön 18-án a főtéren, 21-én a Puskás Tivadar utcában várják az érdeklődőket 21.30-tól. 29-én Kovásznán is bemutatják a tűzshow-t.

BEMUTATÓ AZ ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZBAN. Szeptember 27-én, vasárnap 17 és 18 órától bemutatóval várja közönségét a román színház Fatma Mohamed és Elena Popa előadásában Des­tin(s) címmel. Az érdeklődők a 0725 122 225-ös telefonon foglalhatnak helyeket.

Tánc

A Háromszék Táncegyüttes ma 19 órától a Rézhúron című előadását Baróton a Városi Művelődési Ház nagytermében mutatja be. Zenei szerkesztés: Fazakas Levente, koreográfia: Tekeres Gizella, Melles Endre, színpadi szerkesztés: Ivácson László. Helyfoglalás a 0740 780 353-as telefonon. A nézők beengedése a járványügyi protokoll betartása miatt fél órával a kezdés előtt történik.

Zene

EGO SUM-KONCERT lesz Kézdivásárhelyen a Wegener parkban ma 18 órától, amelyre a belépő 10 lejbe kerül. Jegyek elővételben a Vigadó Művelődési Ház jegypénztárában kaphatók 8–16 óráig. Érdeklődni a 0730 600 279-es telefonon lehet.

SZÓL A NÓTA. Akik szeretik a magyar nótát és szívesen énekelnek, várják a sepsiszentgyörgyi Kolcza vendéglő kertjébe ma 18 órakor a Szól a nóta című estre a Muskátli zenekarral. Nótázik Kovács Enikő és Orbán-Barra Gábor.

NO SUGAR-KONCERT. Ütős koncerttel folytatódik a KultúrPark rendezvénysorozata: pénteken 18 órától a No Sugar zenekar csap a húrok közé. A rock- és popzene kedvelőinek nagy örömére egy igazán színvonalas erdélyi zenekar koncertezik a sepsiszentgyörgyi ’56-os emlékparkban elhelyezett színpadon. Az eseményre az ülőhelyek száma korlátozott, 200 darab jegy lesz elérhető, amelyeknek ára 5 és 10 lej (elővételben kaphatóak a városi jegyirodában, illetve az esemény előtt egy órával a helyszínen).

Kiállítás

A MAGMA KORTÁRS MŰVÉSZETI KIÁLLÍTÓTÉRBEN (Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 2. szám) Retusált Erdély. Tájképek és képzettársítások címmel nyílik ma 19 órától csoportos kiállítás. Részt vevő művészek: Garda Aladár, Anca Benera & Arnold Estefan, Fekete Zsolt, Elekes Károly, Kovács Lehel, Radu Băieș, Kisspál Szabolcs. Kurátorok: Daniela Duca, Major-Kremer Virág. A járványhelyzetre való tekintettel a megnyitót a kiállítótér bejárata előtt tartják.

Képernyő

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ. A mai műsor: 19.30 Néptánc a vargyasi fiatalok és óvodások előadásában. 19.40 Kik éltek, hogyan éltek Baróton? Szóban és fényképeken élő család- és településtörténet – a Felső Kossuth utca. 20.40 Népdalaink bűvöletében – beszélgetés a Bujka énekegyüttes tagjaival. 21.20 Visszatekintő – Thurzó Zoltán zongoraművész interaktív kamarazene-koncertetje Nagyajtán. A televízió adásai a www.erdtv.com internetes portálon is nézhetők.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 15.45-től Előre (amerikai animációs vígjáték, kalandfilm); 17.30-tól Tenet (angol–amerikai–kanadai akcióthriller, dráma); 18.30-tól Miután összecsaptunk (amerikai romantikus film); 20.30-tól Filmtettfeszt: Szép csendben (magyar dráma); 20.45-től Tenet (angol–amerikai–kanadai akcióthril­ler, dráma).

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Richter (telefon: 0267 351 025, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Dobollóról, Dobollópatakról, Bélmezőről és Márkosról, pénteken Rétyről és Komollóról szállítják el a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével a palackokat és befőttesüvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

A BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR kedden 9–19, szerdától péntekig 9–17, szombaton 9–13 óráig tart nyitva. A Sport utcai fiókkönyvtár a korábbi nyitvatartási rend szerint látogatható. Az olvasók ide az előszobában történő lázmérés után, maszkban léphetnek be. A polcokról továbbra is csak a könyvtáros vehet le könyvet. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro,

copii@kmkt.ro. Katalógus: online.kmkt.ro.

SZÜNETEL A FOGADÓÓRA. A Volt Politikai Foglyok Kovászna Megyei Szervezete az érdekeltek tudomására hozza, hogy szeptember 14–18. között felfüggeszti a módosított 118/90-es törvénnyel kapcsolatban a kérvényezők fogadását.

ÜGYFÉLFOGADÁS. A Kovászna Megyei Nyugdíjpénztár ügyfélfogadási programja: nyugdíjügyekkel kapcsolatos dokumentumok fogadása hétfőtől szerdáig 8.30–14, pénteken 8.30–12.30 óráig; temetkezési segély igénylése és kiadása kedden és csütörtökön 8.30–14 óráig; kezelési jegyek igénylése és átvétele hétfőtől csütörtökig 8.30–13.30, pénteken 8.30–12 óráig.

SUGÁSFÜRDŐN látogatható a kezelőközpont és a fitneszterem. A kezelőközpont naponta 11–21, a fitneszterem 11–19 óráig tart nyitva. Előzetes bejelentkezés szükséges a 0731 085 476-os telefonon. A koronavírussal kapcsolatos egészségügyi előírások betartása kötelező.