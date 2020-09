A keddi felkészülési mérkőzésen a házigazdák az első fél­időben már erődemonstrációt tartottak. A vezető találatot a 10. percben Fülöp István szerezte meg, a 14. percben testvére, Fülöp Loránd is betalált, ezt követően pedig a 22. percben a svéd csatár, Admir Bajrovic is eredményes volt, majd a 42. percben Anass Achahbar is gólt jegyzett. A sepsiszentgyörgyi csapat a szünet után még kétszer beköszönt, az 50. percben Bajrovic duplázott, a 60. percben Fülöp István beállította a végeredményt.

A Sepsi OSK algériai-francia csapatkapitánya, Rachid Bouhenna az Astra Giurgiu elleni teljesítményével bekerült a harmadik forduló legjobb játékosai közé. A 29 éves hátvéd a háromszéki csapat első egyenlítő gólját szerezte vasárnap, végül a vendégeknek sikerült egy ponttal távozniuk a Duna-parti városból. A Hivatásos Labdarúgó Liga értékelője szerint Bouhenna másodszor volt eredményes a román élvonalban, kapitányhoz méltó hozzáállása volt, elhitetve a csapattársakkal, hogy képesek veretlenül befejezni a mérkőzést.

A harmadik forduló álomcsapata: Octavian Vâlceanu (Academica Clin­ceni) – Rachid Bouhenna (Sepsi OSK), Paulo Vinícius (Kolozsvári CFR), Alin Șeroni (FC Botoșani) – Eric de Oliveira (FC Voluntari), Ricardinho (FC Voluntari), Ronaldo Deaconu (Medgyesi Gázmetán), Adrian Păun (Kolozsvári CFR) – Borja Valle (FC Dinamo), Elvir Koljić (Craiova), Valentin Gheorghe (Astra Giurgiu). Edző: Cristiano Bergodi (Craiova). (miska)