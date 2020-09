Elvetették a 14 százalékos nyugdíjemelést

Így érvényben marad a nyugdíjtörvény, amely szerint 40 százalékkal nő a nyugdíjpont értéke. Egy másik javaslat szerint egymilliárd lejjel növelik az önkormányzatoknak szánt összeget, a megyeszékhelyek pedig további 500 millió lejt kapnak, amelyet egyenlő módon, politikai színezettől függetlenül osztanak szét közöttük. Döntés született arról is, hogy a pedagógusok a hatályos törvényben előírtaknak megfelelően, azaz még ebben az évben megkapják a béremelést. Emellett 400 millió lejt hagytak jóvá a gazdasági minisztérium számára a Start-Up Nation program finanszírozására, illetve azt is megszavazták, hogy a kormány tartalékalapjából 20 millió lejt utaljanak ki a bukaresti Nemzet Megváltása székesegyház munkálatainak folytatására. Valamennyi módosító javaslatot a Szociáldemokrata Párt terjesztette elő. Ludovic Orban miniszterelnök szerint a bizottság a bruttó hazai termék 6,3 százalékának megfelelő kiadást generáló módosításokat fogadott el szerdán, és kijelentette: amennyiben a parlament elfogadja ezeket az „idióta” módosításokat, azok csorbítani fogják Románia hitelességét a nemzetközi pénzügyi piacokon, és negatív hatással lesznek az állampolgárok jövedelmére is.