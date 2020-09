Az esemé­nyen Hegedűs Csilla, az RMDSZ Nőszervezetének alelnöke elmondta: az erdélyi magyar politikus jellemzően középkorú férfi, de a szervezet nyitottságot mutat a nők iránt is, felismerte, hogy szükség van a szakértelmükre, a képességeikre. Romániában az RMDSZ az első (és máig az egyetlen) párt, amely kvótákat szabott, és ma már a helyi szervezetek választmányainak minden harmadik tagja nő, megyei és országos szinten pedig 15 százalékos részvételt biztosít számukra, ugyan­annyit, mint az ifjúságnak. Az idei önkormányzati választásokon 16 megyében 911 női jelöltje van a szövetségnek – ebből tízen polgármesteri tisztségre, 38-an megyei tanácstagságra pályáznak –, közülük majdnem 400 nő befutó helyen szerepel, ami jelentős növekedés a jelenlegi helyzethez képest. A valós képviseleti arányok eléréséhez 400 százalékos javulásra van szükség, de rajta vagyunk a jó úton – szögezte le Hegedűs Csilla, hangsúlyozva, hogy jelen levő beszélgetőtársai nem a kvóta miatt kerültek tisztségbe, hanem mert „mind letettek valamit az asztalra”.

Megyénként is ismertette a nők jelenlétét, sőt, a fontosabb városokban is. A legjobban Sepsiszentgyörgy és Kolozsvár áll, ahol a helyi tanács 40 százalékát nők alkotják, de az is beszédes adat, hogy Csíkszeredában az RMDSZ által szervezett előválasztáson öt nőt juttattak befutó helyre az ott élők, Hargita megyében pedig el fogják érni a 15 százalékot a nők. Maros megyében négy nő pályázik jó eséllyel a polgármesteri tisztségre, Háromszéken egy, és négyen számíthatnak tanácstagságra a megyei önkormányzatban. A nőszervezeti alelnök arról is beszélt, hogy a közéleti szerepre vállalkozó nőket mindig jobban vizslatják, épp ezért számos képzést szerveztek számukra – az idén nyáron persze online tanfolyamokat –, és ezek nagyon sikeresek voltak.

Az online képzés nagyon jó, főzés közben is lehet tanulni – jelentette ki Ájgel Ágnes, az RMDSZ háromszéki nőszervezetének elnöke és sepsibükszádi tanácstagjelöltje, aki bevallása szerint korábban nem hitt a kvótákban, csak a falujárások során jött rá, hogy szükség van rájuk. A nőszervezet egyik célja, hogy közéleti szerepvállalásra bátorítsa a nőket, és ebben segíti is őket. Ha a nőket meggyőzik, akkor oda lehet fordulni a férfiakhoz, ahol ugyan van nyitottság irányukban, de azért még mindig kell bizonygatni egymásnak és a férfiaknak is, hogy a nők tudnak a közösségért, a településért is dolgozni. Háromszéken idén várhatóan 25 százalékkal emelkedik a nők aránya az önkormányzatokban (9 százalékról 13-ra), amivel sok évi munka érett be, de sok még a tennivaló is.

A sepsiszentgyörgyi tanácsban harmadik mandátumára pályázó Kondor Ágota saját tapasztalatairól számolt be: önkormányzati munkájában nyitottsággal találkozott, egyszer sem érezte, hogy hátrányban lenne női mivolta miatt. Ez meg is lepte, mert katolikus vallástanárként egy túlnyomóan férfiakból álló egyházban meg kellett küzdenie azért, hogy ott lehessen – mesélte. A sepsiszentgyörgyi tanácsban nem kellett harcolnia, sőt, elég könnyen tudja érvényesíteni a véleményét, meglátásait – igaz, olyan területen is tevékenykedik, ami oktatással, szociális kérdésekkel kapcsolatos, és amelyekben felkészültnek érzi magát, ami önbizalmat is ad. Más kérdésekhez annyira nem ért, ezért fontosnak tartja a csapatmunkát, ahol mindenki odateheti a maga tudását.

Hasonlóan nyilatkozott Bodó Enikő is, aki Kovásznán tanácstag, és második mandátumára pályázik. Elmondása szerint a művelődést, a nőket és a gyermekeket érintő ügyekben vállal feladatokat, elképzeléseit a férfiak elég jól fogadják és támogatják is. Ő maga sokat tanult az elmúlt négy évben, a következőben pedig az eddigi kettő helyett várhatóan négy női tanácstagja lesz a fürdővárosnak.

A siker nem egy ember munkája, hanem egy csoporté – vallja Fejér Melinda kézdivásárhelyi tanácstag is, aki szintén második mandátumára pályázik. Az egészségügyi szakbizottságban dolgozott, és sikerült néhány olyan problémára is felhívni a figyelmet, amit a férfiak nem vettek észre. Munkájának elismerése nemcsak számára fontos, hanem a többi nőnek is, hogy merjen közéleti szerepet vállalni, és egyre többen mernek is.

Az asszonyokat a hagyomány a konyhában, a gyermekek mellett, a háztartásban látja, de Szotyori Angéla málnási polgármesternek rossz tapasztalata nem volt a férfi kollégákkal, csak jó: mindig szívesen segítettek neki, talán szívesebben is, mint egymásnak. A második mandátumára pályázó községvezető szerint semmi szükség arra, hogy a nők férfiként viselkedjenek a közéletben, sőt, érzékenységük, intuíciójuk és az a képességük, hogy egyszerre több mindenre tudnak figyelni, igen hasznos az önkormányzati munkában is. Ugyanakkor erősnek is kell lenni, mert az emberek leginkább a gondjaikkal fordulnak a vezetőikhez (sokszor a magánéleti nehézségeikkel is), azzal, ami nincs megoldva. Ez a feladat egész embert és a család támogatását is kívánja, enélkül nagyon nehéz lehet teljesíteni – vélekedett.

Őt mindig a munka kereste meg, és a munkát jól el kell végezni, akár férfi legyen az ember, akár nő – jelentette ki Antal Esztilla, aki az RMDSZ egyik új jelöltje a megyei önkormányzati testületben. Kicsit csodálkozva is hallgatja, hogy a nőket is biztatni kell, de „valószínűleg a kvóta kérte magát”. Elmondta: szívesen látja a férfiakat is a fakanál mellett, tanult is férfi séfektől, de az a véleménye, hogy mindenkinek azt kell csinálnia, amihez ért, aki pedig következetes és kitartó, az eredményt is fel tud mutatni. Minden új feladat kihívás és lehetőség, ugyanakkor tanfolyam is, amit később hasznosítani lehet – szögezte le.

Fel sem merült benne, hogy ne vállalja a jelöltséget – nyilatkozta Csog Gyöngyi baróti tanácstagjelölt is, aki 18 évi önkormányzati munka után nyergelt át szociális területre. Célja a hatékonyabb segítségnyújtás, a közösség szolgálata.

A kvóta addig kell, amíg a probléma megoldódik, és természetes lesz a nők arányos képviselete a döntéshozásban – fűzte hozzá az elhangzottakhoz Hegedűs Csilla, kiemelve, hogy a kvóta erőltetése rossz is lehet. Épp ezért fontos, hogy az RMDSZ női tisztségviselői nagyon jól teljesítettek, példájuk bátorító volt.