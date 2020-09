Tatár Imola kifejtette: a városközpont mellett a lakónegyedekben tapasztalható gondokra kívánnak megoldást nyújtani: biztonságos játszótereket szeretnének, rendeznék az elhanyagolt közterületeket, ahol lehet, bővítenék a zöldövezeteket, igény szerint további parkolóhelyeket alakítanának ki. De nem csak a lakónegyedekre, hanem a Sepsiszentgyörgyhöz tartozó „mostoha gyermekként kezelt” településekre is oda akarnak figyelni: Szépmezőre, Kilyénre, Szotyorra. Szépmezőt Badi Levente autóvillamossági szakember képviseli az EMSZ sepsiszentgyörgyi jelöltlistáján, Miklós András falufelelősként pedig a Szotyorért eddig végzett munkáját kívánja folytatni, de a sok esetben hasonló gondokkal küszködő Kilyén érdekében is dolgozna önkormányzati képviselőként.

A megoldandó problémák közé sorolta, hogy bár a két faluban van ivóvíz- és szennyvíz csatornahálózat, ez nem minden család számára elérhető. Szotyorban például van utca, ahol az ivóvízhálózat megvan, de nincs szennyvízvezeték, de ennek fordítottjára is van példa – a probléma a 120–150 családból körülbelül 15-öt érint. A két falura nem jellemző a fiatalok elvándorlása, döntő többségében az ifjak szüleik mezőgazdasági munkáját, vállalkozásait veszik át, illetve a két pékség is biztosít munkahelyeket – éppen ezért szeretnék, ha jól is éreznék magukat a fiatalok otthon. A forgalmasabb utcákat – például a pékségekhez vagy a ravatalozóhoz vezetőt – szeretnék aszfaltozni, de több helyen megoldásra vár az esővíz elvezetésének kérdése is. Ami a középületeket illeti, a szotyori óvodában központi fűtést kellene szereltetni, Szotyorban új paplakot kell építeni, a református és a katolikus templom meszelésre vár, a futballpálya állapota jó, de az öltözőt újjá kellene építeni, amihez tisztázni kell a terület tulajdonjogát, és a meglévő, leromlott állapotban lévő Olt-híd helyett újat kellene építeni – sorolta a teendőket Miklós András.