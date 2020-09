Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett testvérünk,

özv. BOKROS LAJOSNÉ

CZINTOS IRÉN

67 éves korában

Magyarországon elhunyt.

Drága emlékét szívünkben örökre megőrizzük.

Legyen Neked könnyű a föld... földi léted oly nehéz volt.

Bánatos testvérei

és hozzátartozói

4318704

„Betegségben is türelmes voltál, / Fájdalmadban is csak hallgattál. / Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél, / Nem haltál meg,

csak álmodni mentél!”

Szívünk mély fájdalmával,

de a jó Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, testvér, dédmama, anyós, anyatárs és rokon, a bodoki születésű

BOD IRÉN

(szül. NAGY)

szerető szíve életének 78. évében türelemmel viselt

betegség után 2020.

szeptember 17-én

megszűnt dobogni.

Drága halottunk földi

maradványait 2020.

szeptember 19-én,

szombaton 14 órakor

helyezzük örök nyugalomra az angyalosi temetőben.

Emléked legyen áldott,

nyugalmad csendes.

A gyászoló család

4318728

Részvét

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak ­BOROS ZOLTÁN

elhunyta alkalmából.

Boda Csaba és családja

4318726

Köszönet

Köszönetet mondunk

mindazoknak, akik drága édesapánk, id. MÁR PÉTER temetésén részt vettek,

sírjára virágot helyeztek, mély fájdalmunkban

osztoztak. Külön köszönet a rokonoknak, a barátainknak, a helyi rendőrség munkatársainak, jó szomszédainknak, akik segítettek és mellénk álltak a nehéz perceinkben.

A gyászoló család

4318724

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk ­PIROSKA JÁNOSRA,

a szerető férjre és édesapára halálának hatodik hónapjában. Jóságát és szeretetét lelkünkben megőrizzük.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1115966

A teste elpihent már, de lelke mindig velünk jár, mert nem hal meg, kit eltemetünk, él, kit igazán szeretünk. Fájó szívvel emlékezünk a kökösi

ifj. BOKOR MIHÁLYRA ­halálának 23. és

id. BOKOR MIHÁLYRA ­halálának 22. évfordulóján. Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek, amíg élünk,

velünk él fájó emlékük.

Szeretteik

4318685

Örök hiányát érezve, szeretetét szívünkbe zárva emlékezünk a sepsiszentgyörgyi GYÖRGY MAGDOLNÁRA halálának negyedik

évfordulóján.

Szerető családja

4318705

Fájó szívvel emlékezünk ­KOVÁCS MIHÁLY MÁRTONRA halálának második

évfordulóján.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4318714

Elmentél tőlünk egy szeptemberi napon, azóta tiéd a csend, a nyugalom.

Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva, melyet türelemmel viseltél magadban. Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, míg a földön élünk, nem fogunk feledni.

Mélységes fájdalom, hogy örökre távoztál. Mi hívunk, de sajnos nem felelsz, míg élünk, örökre velünk leszel!

Fájó szívvel emlékezünk

ifj. BARTHA EDITRE

halálának első évfordulóján. A lelke üdvéért gyászmise lesz az illyefalvi katolikus templomban szeptember

19-én 18 órától.

Szerettei

4318725

Fájó szívvel emlékezünk a zoltáni CSOMA SÁRÁRA

halálának második

évfordulóján és férjére,

CSOMA ÁRPÁDRA halálának

19. évfordulóján.

Pihenésük legyen csendes.

Szeretteik

4318702

„Mikor a gyászban a fájdalomtól könny csorog a szemedből a szívedig, mi gyorsan feldobog, hiába telnek, múlnak az évek el, még mindig látod, de ha nyúlsz felé, nem éred el, minden emlék és kép előtör, veled marad örökké, amit megőrzöl, amíg egy nap utánaindulsz keresni, mert hiányzik, kit szeretsz, s nem bírod eltemetni.” Fájó szívvel és könnyes szemmel emlékezünk a mikóújfalusi

id. SZÁNTÓ JAKABRA, a

drága jó férjre, édesapára, nagyapára halálának második évfordulóján. Pihenése

legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4318716

Fájó szívvel és kegyelettel emlékezünk drága jó

édesapánkra,

id. LŐRINCZ JÓZSEFRE,

az IAME volt vezérigazgatójára, akit egy éve kísértünk utolsó útjára. Szeretetét és jóságát örökre szívünkbe zárva és őrizve gondolunk rá mindennap. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Nyugodj békében, drága édesapánk!

Szeretett gyermekei,

Júlia és József

4318718

Feledni valakit lehetetlen

csoda, mert akit szeretünk, nem feledjük soha. Fájó

szívvel emlékezünk az árkosi

VÁRI ÁGOSTONRA, aki ma hat hónapja távozott

szerettei köréből.

Pihenése legyen csendes.

Szerettei

4318730

Bánatos szívvel emlékezünk az angyalosi

STEFÁN DÁVIDNÉ

GYENGE VILMÁRA

halálának 20. évfordulóján.

Szerettei

4318734

Van fájdalom, mely a földön maradt, van szeretet, mely a síron túl is ugyanaz, van élet a lélekben odaát, van hová küldeni éretted egy imát. Megtört szívvel emlékezünk az árkosi születésű

sepsiszentgyörgyi

BARTHA ÁRPÁDRA

halálának hatodik hetében.

A gyászoló család

4318733