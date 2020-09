Ezt a találkozót is zárt kapuk mögött rendezték meg, viszont a Groupama Aréna közvetlen közelében több mint ezer ferencvárosi szurkoló gyűlt össze, akiknek biztatása „eljutott” a játékosokhoz, mert a stadionban is lehetett hallani a kívülről jövő hangokat. Nem kellett sokat várni arra, hogy még hangosabban zengjen az Üllői út, ugyanis a 2. percben, első támadásából gólt szerzett a Ferencváros, a sérüléséből visszatért Lovrencsics Gergő ért fel és fejezte be tökéletesen Tokmac Nguen beadását.

A horvátok rögtön a középkezdés után magukhoz ragadták a kezdeményezést, és néhány perc alatt két hatalmas helyzetet is elpuskáztak. Az ellenfél fölénye a játékrész közepén góllá érett, a vendégeknek egy pontrúgás utáni Myrto Uzuni-öngóllal sikerült egyenlíteni. A Ferencváros ráadásul elvesztette kapitányát, a gólszerző Lovrencsics korábbi sérülése ugyanis vélhetően nem jött teljesen rendbe, és cserét kért. Az egyenlítés után kissé visszavett a Dinamo, ez pedig lehetőséget adott a hazai­aknak a labdabirtoklásra és a helyzetek kialakítására: egyet sikerült is összehozniuk, azonban Uzuni elhibázta a nagy lehetőséget.

A második játékrész első tíz percében újra következtek a vendéghelyzetek, a Ferencváros csak az ellentámadásokban bízhatott, és ez be is jött: a 65. percben Uzuni gyorsaságát kihasználva csapott le a labdára és passzolt higgadtan a bal alsóba. A hátralevő időben a horvátok ugyan hajtottak az egyenlítésért, de a Ferencváros magabiztosan védekezett, Dibusz Dénes is bemutatott egy hatalmas védést.

Szerhij Rebrov a mérkőzés után elmondta: a gárda a kvalifikációban három kiemelt riválist búcsúztatott, ezzel jelenleg történelmet ír, ami önbizalmat kell hogy adjon a folytatásra, ugyanakkor egy lépés még hátravan. A szakember hangsúlyozta: a következő körben is saját magukkal kell foglalkozniuk, ezért az ellenfélre nem tért ki.