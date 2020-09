Sárga tanévkezdés Kézdivásárhelyen

Ezen a héten az ötödikesek és a kilencedikesek is iskolában voltak abból a meggondolásból, hogy ha netalán Kézdivásárhely átvált pirosra, akkor legalább legyen egy olyan hét, amikor az osztálytársak, a kezdő osztályok és a tanárok élőben találkozhatnak egymással, ha áttérnek majd az online oktatásra, legalább tudják, hogy kivel beszélgetnek. Azt is megtudtuk, hogy egyetlen tanintézményben sincs kétváltásos oktatás, azokban a tantermekben, amelyekben kettős padok voltak, plexielválasztókat szereltek, és minden iskolának biztosítottak pénzt laptop vásárlására, hogy a tantermekben legyen legalább egy laptop, ha át kell térni az online oktatásra. A jövő héten sorra kerülő tanácsülésen még lesz egy költségvetés-kiigazítás, hogy minden osztályterem részére webkamerát, illetve még egy rend laptopot vásároljanak. Az elöljáró azt is elmondta, hogy tekintettel arra, hogy egy napköziben és egy bölcsődében felújítási munkálatok kezdődnek, a gyermekeket átköltöztették a Gábor Áron Szakképző Líceum egyik épületébe, ahol megfelelő körülményeket tudtak biztosítani számukra. Ami fennakadást okoz – hangsúlyozta a polgármester –, hogy az új szabályzat nem engedi meg a szülők belépését még az udvarra sem, ami így nagy feladat elé állítja az óvónőket és a dadákat, akiknek naponta kétszer kell átöltöztetniük 15–20 gyermeket. Bokor Tibor azt sem rejtette véka alá, hogy bármelyik iskolában jelentkezhet a koronavírus, és még azt sem lehet tudni, hogy milyen irányba fogja befolyásolni a vírus terjedését a szeptember 27-i választás, ami a legtöbb esetben tanintézményekben fog lezajlani.