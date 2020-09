Baleset a vasúti átjárón

Előző írásunk

Óriási bátorság kellett az iskolák megnyitásához de végül is nagy sikerként könyvelhetjük el, hiszen most sokkal több koronavírusos tevékenykedik, mint amikor a tavasszal bezárták azokat. Most, ha minden egyéb maradt is a régiben, de legalább vírusszempontból jól fel vagyunk készülve.