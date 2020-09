A fertőzés a kórházi alkalmazottakat sem kerüli el

A fertőzőosztály covidos részlegén dolgozók teljes védőfelszerelésben látják el a betegeket, a megfertőződött munkatársak esetében a járványügyi vizsgálat kimutatta, hogy munkahelyüktől független körülmények között, többnyire családtagtól kapták el a fertőzést – mondta a menedzser. Közülük hat múlt heti eset, már elhagyták a kórházat, otthoni elszigetelésben vannak, két újabb páciens még bent fekszik. A szabály, ha valaki tünetmentes, negy­vennyolc órás beutalás után hazamehet, nem kell megvárnia, amíg két egymás utáni teszteredménye negatív.

András-Nagy Róbert elmondta, az utóbbi hónapokban csak elvétve volt néhány fertőzött az alkalmazottak körében, ami többnyire csak akkor derült ki, ha a környezetükben valaki megbetegedett és ez okból tesztelték az illetőt, aki tünetmentes volt. A kórház saját PCR-laboratóriumában havonta közel ezerötszáz tesztet végeznek, tesztelnek mindenkit, akit beutalnak, ez vonatkozik az egynapos beutalásokra is, amelyekre különböző vizsgálatok, krónikus betegek kezelése miatt kerül sor, és szúrópróbaszerűen vagy indokolt esetben tesztelik az alkalmazottakat is. A menedzser hangsúlyozta, a kórházon belüli betegútvonalak biztonságosak, a személyzet is jól behatárolt felületeken végzi a feladatát.