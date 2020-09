A Mikes Kelemen Elméleti Líceumban már péntektől 14 napra virtuális térbe költözött a tanítás, közben folyamatban a járványtani ankét, Kiss Imre szerint pontosításokat kértek Bukarestből annak kapcsán, hogy ki az, akinek szigorúan karanténban kell maradni a következő két hétben, azonban javasolják, hogy a diákok ne hagyják el otthonaikat – szögezte le. Ennek kapcsán hangsúlyozta azt is, nem csupán a települések szintjén, de az oktatási intézményeken belül is követik, miként alakul a járványhelyzet.

Hétfőtől kizárólag online oktatnak a megyeszékhelyi Puskás Tivadar-líceumban és az oltszemi kisegítő iskolában is. Utóbbi kapcsán elhangzott, az oltszemi elhelyező központban élő gyermekeket és a személyzetet kéthetente tesztelik, így derült ki csütörtök délután, hogy rendkívül sokan megfertőződtek, a tanfelügyelő szerint 16 diákról van szó. Haton a Puskás-líceum tanulói, s mivel három különböző osztályba járnak, így a hivatalos rendelkezések szerint az intézményt bezárták, online oktatnak a következő két hétben. A megyeszékhelyi speciális iskolában is karanténba került egy osztály, ahová egy oltszemi, megfertőződött gyerek is jár – fűzte hozzá Kiss Imre.

Ugyancsak a vörös forgatókönyv szerint, online tanulnak hétfőtől a dálnoki óvódások és iskolások is. A tanfelügyelőség csütörtöki összesítése szerint hétfőtől a megye 35 közigazgatási egységében a zöld, 9-ben pedig a sárga forgatókönyv alapján oktatnak, utóbbi azt jelenti, hogy az óvodások, az elemi és a végzős osztályok járhatnak be az iskolába tanulni, míg a többiek vegyes oktatásban részesülnek. Hat, eddig zöld besorolású település tanintézményeiben – Sepsibükszádon, Kovásznán, Uzonban, a megyeszékhelyen, Zágonban, valamint Zabolán – hétfőtől a hibrid oktatásra térnek át, további nyolc közigazgatási egység tanodáiban – Bodzaforduló, Kökös, Gidófalva, Maksa, Kézdiszentkereszt, Szitabodza, Kézdivásárhely és Torja – pedig éppen fordítva, azaz megkezdődik az oktatás az óvodások és diákok fizikai jelenlétében.

Kiss Imre beszámolt arról is, a kormány tartalékalapjából minden tanfelügyelőség kétmillió lejt kap az oktatáshoz szükséges eszközök – laptopok, táblagépek, webkamerák, routerek – illetve védőfelszerelések, maszkok, fertőtlenítőszerek beszerzésére. Háromszéken az összeg jelentős részét a jó minőségű kellékek vásárlására fordítják. A tanfelügyelő úgy véli, ezen a berendezéseknek olyan helyzetekben is hasznát vehetik, amikor egyéb körülmények - télen nagy havazás vagy áradások - akadályozzák azt, hogy az oktatás a tanintézményekben történjék.