Virtuális térben oktatnak a választások miatt

A hatóságok azért döntöttek így, hogy a termeket előkészítsék a választásokra, illetve fertőtlenítsék azokat. Anisie bejelentette, szeptember 25-én, 28-án és 29-én az óvodások és a diákok ugyan nem mennek be az intézményekbe, az oktatás azonban nem szünetel, hanem a virtuális térben folytatódik. Leszögezte, a választásokat követő hétfőn és kedden kitakarítják és fertőtlenítik azokat a tantermeket, ahol a választásokat lebonyolították. Bukarestben már csütörtökön, szeptember 24-én bezárnak a tanintézmények. A hatóságok hétfőn döntenek arról, hogy ezt az intézkedést kiterjesztik-e az ország többi iskolájára és óvodájára is – írta a HotNews. Megjegyezték azt is, a tanintézmények választásokra történő előkészítéséről pénteken Ludovic Orban kormányfő is nyilatkozott.