Könyvbemutató

Székely Árpád A történeti Erdély című kötetének vetítéssel egybekötött bemutatójára szeptember 22-én, kedden 18 órakor kerül sor a Vadon Egyesület szervezésében a Székelyföldi Vadászati Kiállítás előadótermében (Sepsiszentgyörgy, Bene-ház, Gróf Mikó Imre utca 11. szám).

A történeti Erdély című természetjáró kalauz több mint 30 természetföldrajzi kistáj (hegység, dombság, medence) közel 60 természeti értékét és túraútvonalát mutatja be fotókkal, átfutó képekkel, térképekkel és 3D-s domborzatmodellekkel kiegészítve. Mindezt az erdélyi növényritkaságok képes összeállítása és múltidéző források sokasága egészíti ki. A kötettel együtt egy részletes térkép is megjelenik, amelyen a történeti Erdély korabeli határai is tanulmányozhatóak.

A helyek száma korlátozott, helyfoglalás a 0720 000 707-es telefonszámon. A védőmaszk viselése kötelező.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Szerb Antal VII. Olivér című regénye alapján készült előadását (rendező: Zakariás Zalán) ma 18 órától (esőnap: kedd) és szeptember 29-én, kedden 18 órától (esőnap: október 1., csütörtök) játssza a sepsiszentgyörgyi magyar színház az ’56-os emlékparkban. Javasolják, hogy aki teheti, online váltson jegyet a www.biletmaster.ro weboldalon, ha erre nincs lehetőség, akkor a központi jegyirodában (nyitvatartás: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig), illetve előadások előtt egy órával a helyszínen.

M STUDIO. A Pyro című tűzshow-t a társulat Sepsiszentgyörgyön ma 21.30-tól a Puskás Tivadar utcában játssza.

Zene

INTERAKTÍV KAMARAZENE. Ma 18 órától interaktív kamarazene-koncertre hívja a nagyérdeműt a nagyváradi Thurzó Zoltán zongoraművész a sepsiszentgyörgyi Bástya Ház koncerttermébe (Olt utca 6. szám). A koncertsorozat következő témája: Filmzenei délután zongorára. Műsoron az utóbbi száz év közkedvelt filmjeinek a zenéi. A helyek száma korlátozott, jegyeket előre is meg lehet vásárolni a központ székhelyén 9–15 óráig (telefon: 0267 373 652). Egy jegy ára 10 lej.

AKADÉMIAI HANGVERSENY. A sepsiszentgyörgyi Bástya Ház koncerttermében szeptember 22-én, kedden 18 órától akadémiai hangversenyt tart Corina Spătaru (hegedű) és Anca Preda (zongora). A koncert tisztelgés Ludwig van Beethoven születésének 250. évfordulója alkalmából. Egy jegy ára 10 lej.

Képernyő

RTV1. Ma 15 órától: Brassai Sámuel – dokumentumfilm a 220 évvel ezelőtt Torockószentgyörgyön született nyelvészről, filozófusról, természettudósról, az „utolsó erdélyi polihisztorról”. * A mezőség apostola – Sármás – a riport főszereplője Hermán János nagysármási református lelkész, aki már szerepelt a Juhaimnak maradékát összegyűjtöm című sorozatban.

Rajzpályázat

A Diakónia Keresztyén Alapítvány idősgondozó szolgálata rajzpályázatot hirdet az idősek világnapja alkalmából Kovászna megyei óvodásoknak és iskolásoknak. A pályázat témája: idős nagyszülővel, idősekkel kapcsolatos esemény, tevékenység, portré. Benevezni szabadon választott grafikai vagy festési technikával készült, A/4-es méretű alkotásokkal lehet. Egy alkotó csak egy pályamunkával vehet részt. A kép hátuljára kérik feltüntetni a pályázó nevét, csoportját, osztályát, a tanintézmény nevét, címét, a pedagógus nevét és telefonos elérhetőségét, az alkotás címét. Pályázhatnak óvodások, illetve diákok előkészítőtől tizenkettedik osztályig. A pályamunkák beadási határideje: szeptember 25., péntek 12 óra. Az alkotásokat személyesen vagy postai úton lehet eljuttatni a Diakónia Keresztyén Alapítvány idősgondozó szolgálatához. Cím: 520037 Sepsiszentgyörgy, Gyár utca 41. szám. További információk a 0371 000 764-es telefonszámon kérhetők. A beérkező pályaműveket szakmai zsűri értékeli, a díjazott alkotásokat az idősek világnapja alkalmából szervezett ünnepi rendezvényen állítják ki október 1-jén Sepsiszentgyörgyön a belvárosi református templomban.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea (telefon: 0267 351 057; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 431) egész héten 9–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Bitán, Egerpatakon és Szacsván, kedden Uzonban és Vesszőstelepen szállítják el a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével a palackokat és befőttesüvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

INGYENES DIÁKBÉRLETEK. A Multitrans Rt. értesíti a diákokat, hogy kiválthatják az ingyenes diákbérleteket azok a tanulók, akik a megyeszékhely területén laknak. Diákbérleteket kiadó jegyárudák: az állo­máson, a központban a Kós Károly út és Kriza János utca kereszteződésénél, illetve a Gólya utcai végállomáson. Részletek: multitrans.ro.

KÉZIMUNKAKÖR. Újraindult a Háromszéki Fürge Ujjak kézimunkakör tevékenysége. Ma 16 órára várnak minden kézimunkázni (kötni, horgolni, hímezni, stb.) szerető fiatalt és időset a sepsiszentgyörgyi ’56-os emlékparkba.

MOZGÁSMŰVÉSZET. A sepsi­szentgyörgyi Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában a heti program: hétfőn és pénteken 18 órától társaságitánc-kurzus, kedden és csütörtökön 19 órától Ágó-Gym – alakformáló fitnesz nőknek, szerdán 18 órától balett és kortárs tánc fiataloknak.

POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS. Ha még nem támogatta aláírásával a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését, megteheti munkanapokon a sepsiszentgyörgyi székházban (Konsza Samu utca 21. szám) 9–13 óráig. Ugyanakkor segítséget nyújtanak az elektronikus aláírásban is a 0267 318 180-as, illetve a 0744 834 617-es telefonszámon.

ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének négy városi irodájában az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés programja: hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig. Várják az érdeklődőket a sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. * Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az ajtóra kifüggesztett szabályzatot.

GOMBAVIZSGÁLAT. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán hétfőn, szerdán és pénteken 8–10 óráig Zoltán Sándor gombaszakértő átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad. A szolgáltatás ingyenes.

LOVAS TÚRÁK A VARGYAS-SZOROSBAN. Várnak minden lovas túrázni vágyót a Vargyas-szoros festői környezetébe hétvégenként egész napos túrákra. Telefon: 0743 987 405.