Potápi: „udvariasan korrekt” a román–magyar viszony

Potápi Árpád János reményét fejezte ki, hogy előbb-utóbb olyan helyzet alakul ki újra Romániában, amikor az RMDSZ is tagja lesz a kormánykoalíciónak, és politikusai olyan tisztségeket töltenek be, amelyekben többet tehetnek a magyar közösségért.

A közelégő helyhatósági választásokról szólva fontosnak tartotta, hogy a magyarságnak minden szinten erős képviselete legyen. „Stratégiai szövetségesünk az RMDSZ, őket támogatjuk, mert ők a legerősebbek. Nélkülük nem képzelhető el magyar politikai jövő Erdélyben” – fogalmazott.

A kisebb magyar pártok színeiben, függetlenként vagy román pártok jelöltjeiként versenybe szálló magyar jelöltekre vonatkozó kérdésre válaszolva „a magyar közösség érdekei elleni cselekedetnek” minősítette az esélytelen magyar jelöltek indítását olyan településeken, ahol nincs elsöprő többségben a magyarság. Hozzátette: azok a települések, ahol a magyarok vannak 80 százalék fölötti többségben, elviselik ezt, de még ott sem jó megoldás a magyar–magyar verseny, mert egymásnak ugrasztja az embereket.

Klaus Iohannis Erdély vélt kiárusításáról tett kijelentését kommentálva az államtitkár megemlítette: a román államfő az erdélyi magyarok szavazataival került tisztségbe, de nem viszonozta a támogatást. Azt is hozzátette: Klaus Iohannisnak tudnia kell, hogy a szászokat a magyar királyok hívták be az 1200-as évek elején Erdélybe, kiváltságokat, autonómiát biztosítottak a Királyföldnek, amit a magyar uralom idején élveztek. Az erdélyi szászok azonban ezt úgy hálálták meg, hogy a magyar szabadságharcok idején a magyarok ellenségeivel szövetkeztek, és 1918. december 1-je után kimondták a csatlakozást Romániához. „Én nem vártam sokkal jobbat Klaus Iohannistól” – tette hozzá az államtitkár.

Elrugaszkodott megállapítások

A román külügyminisztérium nem kívánta kommentálni, de elrugaszkodottnak minősítette Potápi Árpád János megállapításait. Iulia Matei külügyi államtitkár a Digi24.ro kérdésére válaszolva közölte: nem kommentálják Potápi Árpád János „választásokra hangolt” kijelentéseit, azért sem, mert ezek a történelem egyoldalú szemléletén alapuló nacionalista retorikát idéznek, ami mesterségesen kelthet nézetkülönbségeket és ronthatja a kétoldalú kapcsolatokat. „A román fél ismételten elutasítja a reagálást az ilyen megnyilvánulásokra” – fogalmazott a külügyi államtitkár.

A román fél azt is nyomatékosította, hogy a jelenlegi választások előtti helyzetben különösen fontosnak tartja a visszafogottságot a román belpolitikai és a román hivatalosságokat érintő kérdésekben. Teljes mértékben elrugaszkodottnak minősítette ugyanakkor a román államfőre vonatkozó megállapításokat. „Az államfő valamennyi román elnöke, azoké is, akik megválasztották, és azoké is, akik nem” – szögezte le.