Újabb autópálya-szakaszt adtak át

Az eseményen Ludovic Orban kijelentette: ha 2021. július 1-jéig nem készül el a Kolozsvár és Marosvásárhely között még hiányzó 15,6 kilométeres szakasz, felbontják a szerződést a román kivitelezővel. A kormányfő szerint nincs messze az a pillanat, amikor Marosvásárhelyről autópályán lehet eljutni a Bors II.–Nagykereki határátkelőhelyre.

Ludovic Orban azért is fontosnak tartotta az A3-as autópálya megépítését, mert ezen keresztül teremtik meg Moldva és a Moldovai Köztársaság összeköttetését Nyugat-Európával. Kiemelt fontosságúnak nevezte a Székelyföldet is érintő Marosvásárhely–Târgu Neamț autópálya megépítését is, amelynek most készül a megvalósíthatósági tanulmánya. Hozzátette: a kormány a pénzforrások biztosítása mellett azon is dolgozik, hogy egyszerűsítse és felgyorsítsa a pályaépítéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárásokat.

Klaus Iohannis államfő elmondta, jelenlétével is nyomatékosítani kívánta, hogy fel kell gyorsítani a romániai autópálya-építéseket. Hozzátette: az infrastruktúra-fejlesztések forrásai biztosítottak, és Románia meglepetést fog okozni azzal, hogy milyen gyorsan megépíti a hiányzó gyorsforgalmi utakat. Megemlítette: a nagy infrastruktúrák megépítése az alapját képezi annak a programnak is, amelyet a kormány a gazdaság járvány utáni újraélesztésére dolgozott ki. Iohannis szerint eddig az akarat hiányzott a romániai pályaépítésekhez, de ez most megvan.

Lucian Bode szállításügyi miniszter szerint jövő héttől már 110 kilométeren fognak dolgozni az A3-as pályán. Ekkor írják ugyanis alá a Magyarzsombor és Magyarnádas közötti 31 kilométeres Kolozs megyei szakasz tervezési és kivitelezési szerződését.

A most átadott gyorsforgalmi útszakaszt az olasz Astaldi SPA által vezetett cégcsoport építette. Az út háromszor halad át a Maros folyó fölött. A beruházás áfa nélkül 437 millió lejbe került.