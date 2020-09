Hidat avattak Csernátonban

„Összefogással épült ez a híd, falurészeket köt össze, ugyanakkor a közösség összetartozását is jelképezi. Ahol van egyetértés, ahol van összefogás, ott fejlődés is van” – hangsúlyozta a hídavatón Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke köszöntőjében.

„Ez a híd is jelképe annak, hogy nekünk kisebbségben élő magyar közösségként csak akkor van jövőnk, ha együtt, egy célért dolgozunk. Ez adjon erőt a mindennapokhoz” – fogalmazott Fábián Sándor, Csernáton megbízott polgármestere, megköszönve mindazoknak, akik támogatták a híd felújítását.

Utolsóként a községközpontban lakó Kovács Ödön megyemenedzser szólt az egybegyűltekhez. „Épp időben lett kész a híd, ettől a tanévtől az óvoda átköltözött a Farkas-kúriába, így fontos lett ez az útvonal a kisgyerekes családoknak is, ugyanakkor betakarítás ideje van, és a gazdák is sokat használják a Csernáton-patakon átívelő hidat” – mondotta a megyemenedzser. A Füziek utcájában lakók nevében Jakabfi Gergely nyugalmazott főkönyvelő beszélt, kiemelve, hogy a híd „nemcsak szellemileg, de fizikailag is összeköti az alsó részben lakókat a nagyközséggel”.

A hídavatón közreműködtek a Gergely Tamás karnagy által vezényelt Felső-háromszéki Ifjúsági Fúvószenekar csernátoni tagjai, áldást mondott Marosi Károly dálnoki református lelkész és Kedves Tibor alsócsernátoni római katolikus plébános.

A szalagvágás után a munkások leszerelték a közlekedni tilos táblát, és megindult a forgalom a Csernáton-patakon átívelő betonhídon, amely 5 méter széles, 4 méter magas, hídnyílása 10,3 méter.