A miklósvári Kálnoky-kastély udvarán hazai és külföldi vendégek részvételével tartották csütörtök délután a Visit Covasna Gálát. A Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület, Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara huszonnégy kategóriában díjazta – 2019-es eredményük alapján – a megyei idegenforgalmi szereplőket. A gála előeseményeként panelbeszélgetést tartottak, közben az udvaron az X Balloon Transyl­vania hőlégballonját ki is lehetett próbálni.

A gála Charlie Ottley Háromszékről szóló filmjének bemutatásával kezdődött. Az angol rendező – akárcsak Károly walesi herceg szülőhazánk megismerésére serkentő üzenetét hordozó filmjében – ebben az alkotásában is olyan képeket rögzített, amelyek jól megválogatott villanásokban mutatják meg, miként látja ő, a külföldi, értékeinket. Képein felújított, vendégek előtt kapuit kitáró díszes kúriák, feredők, égbe nyúló tornyú templomok, kukoricát morzsoló, kenyeret sütő asszonyok, borvízforrások, székely ruhába öltözött, néptáncot járó fiatalok, hazatérő csordák, vaddal gazdagon teli erdők, mofetták, díszes lovasok, horgászó férfiak, bővizű patakok és még ezernyi apró csoda elevenedik meg. A filmet Tamás Sándor, a megyei tanács elnöke köszönte meg a rendezőnek; Grüman Róbertnek, a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület elnökének és csapatának pedig azt, hogy munkájuknak köszönhetően Háromszék Bukarestben és a nagyvilágban is láthatóvá vált. Tamás Sándor úgy vélte, az olyan „nagykövetnek”, mint Károly herceg, és az olyan programoknak, mint a Kúriák földje, tovább nőhet vidékünkön a vendéglátás súlya. Ehhez sokat hozzátesz majd a vidombáki repülőtér is, amely jóformán udvarunkba fogja a turistákat letenni – mondotta bizakodva.

Charlie Ottley beszédében úgy fogalmazott: „az elődeink által teremtett értékekre méltán lehetünk büszkék, s van mit megmutatnunk a hagyományost kereső vendégeknek: épített örökségünk, népszokásaink, gasztronómiai kínálatunk megállja a versenyt bármilyen más, egyelőre ismertebb turisztikai desztináció ajánlatával szemben”.

Az esemény házigazdája, Kálnoky Tibor gróf a szervezőknek köszönte meg, hogy Miklósvárt választották a gála helyszínéül: az évszázados falak közé berendezett Erdélyi Élet Múzeuma így vendégül láthatja a régi barátokat, és újakat is szerezhet. A múzeumról szólva úgy fogalmazott: elérni látják céljukat, hiszen széles közönségnek mutathatják meg a két-három nemzedék óta ködbe veszett nemesi életformát. Kálnoky Tibor azt kívánta, minél több történelmi épület újuljon meg s kerüljön be a turisztikai körforgásba.

Borboly Csaba Hargita megyei tanács­elnök a magyar megyék összefogását és az abból származó közös hasznot emelte ki, s kérte, az elkövetkezőkben is figyeljünk egymásra. Édler András, a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a kormány intézkedéseit kapkodóként jellemezte, s arra figyelmeztette a vendégfogadásban érdekelteket, megfontoltan vezessék vállalkozásaikat. Az idei nehézségek ellenére bízik abban, hogy a háromszéki turizmus képes átlendülni a holtponton, és ebben számíthatnak a kamara támogatására is.

A turizmus támogatása miatt különdíjban részesülő Kovászna város polgármestere, Gyerő József biztosította a jelenlevőket: az önkormányzat ezentúl is mindent elkövet, hogy városa továbbra is a megye egyik leglátogatottabb helysége legyen. Különdíjban részesült továbbá Mădălina Sánta a gasztronómiai innovációért és a kovásznai Clermont Hotel a szakmai kapcsolatok kezelése okán.

Sokakat díjaztak

Első helyet szerzett a kovásznai Clermont Hotel (4 csillagos szálloda), a sepsiszentgyörgyi Panorama Boutique Hotel (3 csillagos), a kovásznai Bradul Hotel (2 csillagos), a Zabola Estate (kúria- és kastélyszállók), a bodzafordulói Casa Brădet Panzió (4 csillagos, városi környezetben található panzió), a sugásfürdői Görgő Panzió (3 csillagos, városi környezetben található panzió), a kovásznai Colţ de rai (2 csillagos, városi környezetben található panzió), a bálványosi Gorgán Panzió (4 csillagos, vidéki környezetben található panzió), a zalánpataki Prince of Wales’s Guesthouse (3 csillagos, vidéki környezetben található panzió), az árkosi Ezüstfenyő Panzió (2 csillagos, vidéki környezetben található panzió), a csernátoni Malomkert (kiadó szoba és apartman), a Kommando Camp (kemping, tábor és motel) és az Árkosi Tanulmányi Központ (villák kategória), lovarda és lovas turizmus kategóriában pedig a kurtapataki Zonda Lovarda.

A turisztikai rendezvények közül a Szent György Napokat találták a legkiemelkedőbbnek, a legjobb gasztronómiai rendezvénynek a sepsiszentgyörgyi Kürtőskalács-fesztivált, a kulturális rendezvények közül a Székely Vágtát, a sportrendezvények közül a Sportnapokat díjazták. A legjobb utazási irodának a sepsiszentgyörgyi IT & T International Tourism & Trade-et találták, a legjobb online turisztikai marketing díját a miklósvári www.muzeulvietiitransilvanene.ro kapta, a legjobb idegenvezetőnek a kézdivásárhelyi Kis Emesét választották. A legjobb kézművesműhelynek az olaszteleki Nagy György kovácsműhelyét választották, két további erdővidéki helyszín, a Sütő család bútorfestő és a bodosi Dávid Alpár népviselet-készítő műhelye került a második helyre.

A gyorséttermek között a sepsiszentgyörgyi Gadót, a klasszikus éttermek közül a bálványosi Fork éttermet, a vásáros étkeztetők (foodtruckok) közül a Csülökkirályt találta legjobbnak a zsűri. Elismerésben részesült Farkas Ferenc (cukrász, Diószegi cukrászda), Dóci Lóránt (báros és barista, Gado), Constantin Mihăiţanu (pincér, Szent György Pince) és Kovács Gábor Áron (szakács, Kastély vendéglő).