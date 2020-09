Előző írásunk

Három hónapos szünet után holnap 15 órára tűzték ki a kilencedik alapofokú tárgyalást a Kézdivásárhelyi Bíróságon, ahol napra pontosan tizenegy hónappal ezelőtt, 2019. október 22-én kezdődött el a román állam pere a pénzügyminisztériumon keresztül az ozsdolai Láros Közbirtokosság ellen. A per tárgya 2900 hektár erdő, mely a felperes állítása szerint az állam tulajdonát képezi. Nyolc tárgyalás után, mondhatni, különösebb előrelépés nem történt, és a jelek szerint a per akár évekig is elhúzódhat. A holnapi tárgyaláson Percze László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának a konzulja is jelen lesz.