Tudják, hogy a liberálisok farvizén újabb négy évet a felszínen tudnak maradni, és újabb mandátumuk vitorláiba jó szelet fúj a most nyerésre álló liberális párt kormánya. Mostani kalózkodásuk eredményeként némi zsákmányra is szert tehetnek, amit az államkasszából utalnak ki majd nekik.

Az, hogy milyen változást jelent egy pártváltás, mi sem bizonyítja jobban, mint a jászvásári polgármester, a szociáldemokrata Mihai Chirica esete, akinek átállása a liberális pártba óriási változást hozott megítélésében. A rendíthetetlen európai parlamenti képviselő, a nagy hazafi, Rareș Bogdan (civilben „magyarbarát”) egy évvel ezelőtt azt mondta róla: mandátuma szégyenletes, és hogy ő az ingatlanmaffia szekerét tolja, amely rátette kezét a városra, és nem volt képes még egymillió eurónyi európai uniós pénzalapot sem lehívni. Az egyetlen olyan város, amelynek nincs multifunkcionális sportcsarnoka és úszómedencéje sem. „Tiszta szégyen!” (Ezt többször is mondta.) Aztán ahogy Chirica átállt, elindult vele egy sétára Bogdan úr, és most már dicshimnuszokat zengedezett róla, mondván, hogy a város gyönyörűen néz ki, látszik a polgármester keze munkája, aki ugyanolyan jó, mint Kolozsvár vagy Temesvár liberális polgármestere. És egyes-egyedül aláírt szerződéseket 220 millió euróra elvégzendő munkálatokra!

Chirica idén állt át Ludovic Orban pártjába, és lám, egyből megtáltosodott. Amikor megkérdezték Rareș Bogdantól, hogy korábban mást mondott, mint most, azt válaszolta, hogy az más kontextusban, más politikai harc közepette történt. (A harcban, ugyebár, be lehet vetni mindenféle eszközt, hadicselt!)

Iași megyében különben van némi vita a Nemzeti Liberális Párt (NLP), valamint a Mentsétek meg Romániát és a Szabadság, Egység, Szolidaritás (USR–PLUS) pártszövetség között, mert a Iași megyei liberálisok azzal vádolják az USR–PLUS-osokat, hogy bár elítélték a pátvándorlást, ők is elcsábítottak hatvan költöző jómadarat különféle pártokból. Erre a pártvezér, Dan Barna azt mondta: bagoly mondja verébnek, Orbanék hatezer szociáldemokratát nyeltek be.

Különben a megmondóember, Rareș Bogdan néhány nappal korábban Marosvásárhelyre is ellátogatott, és ismét kibújt belőle a nagy román hazafi. Elzengte, hogy egy ilyen vidéken senki sem „játszadozhat”, mert ugyebár, ha nem liberális és nem román vezetője lesz a városnak, akkor „egy más irányú befolyási övezetbe kerül”. (Biztosan eladnák a várost a magyaroknak.)

Bukarestben is nagy csata dúl a polgármesteri székért. A főpolgármester asszony újrázni szeretne, és legnagyobb ellenfele, az USR–PLUS és az NPL jelöltje, Nicușor Dan bemutatta a Firea–Pandele- (a hölgy férje) féle polipot, amelyen keresztül a közpénzeket csapolják és szivattyúzzák. Dan azzal vádolja a polgármester asszonyt, hogy a bukaresti adminisztrációban (jó szokás szerint) egy pozíció elfoglalásának a legfőbb kritériuma az volt, hogy az illető a rokoni berkeken belül keresztapa, keresztfiú, koma, sógor, testvér, nővér, üzlettárs vagy annak fia-borja legyen. Nem csoda, ha nem hívtak le európai pénzeket sem, és még meleg vizet sem tudtak szolgáltatni – állítja –, mert a távhőszolgáltatót egy rendőr és egy kémikusnő vezeti. Nicușor Dan azzal is vádolja vetélytársát, hogy egy lopásért elítéltet alkalmazott személyes tanácsadónak infrastrukturális ügyekben (valószínű, azért, hogy legyen, akitől tanácsot kérnie lopási ügyekben is). Igazgatónak meg olyat vett fel, akit adócsalásért ítéltek el. De Dannak is van némi vaj a fején, mert őt viszont azzal vádolja a szociáldemokrata pártvezér, Ciolacu, hogy egy alvilági figura szóvivője és pártfogója. A polgármesterjelölt egy törvénytelenül felépített vendéglő lebontása ellen lépett közbe, amelyet egy parkban húzott fel a Kutya becenévvel illetett, kétes hírű Mihai Mitrache.

Közben a volt elnök, Traian Băsescu is polgármester szeretne lenni Bukarestben, s röhincsélve környezetvédelemmel kampányol. Jelszava: „Adjuk meg a szemétnek azt a figyelmet és tiszteletet, amely megilleti.”

Ha rá szavaznak, az azt jelenti, hogy a bukarestiek megadják neki.