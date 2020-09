Kevesebb teszt, kevesebb fertőzött

Előző írásunk

Egy otthon felújítása mindig nagy munka, amely az épület esztétikai értékének növelésén túl számos olyan beruházást is tartalmazhat, amellyel az épület fenntartási költségei csökkenthetők, ezáltal nem csak a környezeti lábnyoma csökkenthető, de nagy eséllyel értéke is emelkedni fog. De melyek is azok a tételek, amelyek cseréjével jelentősen javítható az energiahatékonyság?