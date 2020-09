Könybemutató

SZÉKELY ÁRPÁD A történeti Erdély című kötetének vetítéssel egybekötött bemutatójára ma 18 órakor kerül sor a Vadon Egyesület szervezésében Sepsiszentgyörgyön a Székelyföldi Vadászati Kiállítás előadótermében (Bene-ház, Gróf Mikó Imre utca 11. szám). A kötettel együtt részletes térkép is megjelenik a történeti Erdélyről. A helyek száma korlátozott, helyfoglalás a 0720 000 707-es telefonszámon. A védőmaszk viselése kötelező.

VIGADÓ AKADÉMIA. Szerdán 18 órától a kézdivásárhelyi Wegener parkban bemutatják Rancz Zsolt Neked könnyű, me’ céged van! című könyvét.

Mozi

SEPSISZENTGYÖRGYÖN a Művész mozi műsorán ma: 16 órától Előre (amerikai animációs vígjáték); 16.15-től Sonic, a sündisznó (japán–amerikai–kanadai animációs kalandfilm); 18.15-től Miután összecsaptunk (amerikai romantikus film); 18.30-tól Az új mutánsok (amerikai sci-fi-akciófilm); 20.30-től Tenet (angol–amerikai–kanadai akcióthriller); 20.45-től Miután összecsaptunk (amerikai romantikus film). Szerdán: 15.45-től Előre (amerikai animációs vígjáték, kalandfilm); 16 órától Lassie hazatér (német családi kalandfilm); 18 órától Katonafeleségek (angol vígjáték, dráma); 18.15-től Miután összecsaptunk (amerikai romantikus film); 20.30-tól Tenet (angol–amerikai–kanadai akcióthriller); 20.45-től 10 nap anyu nélkül (francia vígjáték).

Zene

AKADÉMIAI HANGVERSENY. A sepsiszentgyörgyi Bástya Ház koncerttermében ma 18 órától akadémiai hangversenyt tart Corina Spătaru (hegedű) és Anca Preda (zongora). A koncert tisztelgés Ludwig van Beethoven születésének 250. évfordulója alkalmából. A jegy ára 10 lej.

FÓRIKA BALÁZS ÉS BARÁTAI zenei időutazásra várja az érdeklődőket ma 18 órától a kézdivásárhelyi Wegener parkban. Közreműködnek: Ábrahám Anna és Héjja Beáta (blockflöte), Hodor Balázs (ének), Kovács Fanni (zongora), Nánia Hanna és Nánia Hilda (ének, zongora, gitár). A járványügyi előírásokat be kell tartani. A belépés díjtalan; regisztráció és helyfoglalás a 0730 600 279-es telefonon.

DZSESSZ. A KultúrPark utolsó zenei produkciójára szeptember 24-én, csütörtökön 18 órától kerül sor Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban felállított színpadon, ahol Luiza Zan és a Jazzpar Trio: Gáspár Csaba (hegedű, ének), Gáspár Álmos (gitár) és Vitályos Lehel (nagybőgő) koncertjére várják a közönséget. Jegyek 5 és 10 lejes áron kaphatóak a központi jegyirodában, illetve az esemény előtt egy órával a helyszínen.

Rádió

A CSALÁD HANGJA című műsor meghívottjai a Mária Rádióban ma 14 órától Péterfi Attila és Nóra Csíkszeredából. A téma: Isten gondviselésére hagyatkozva.

Szárazajtai megemlékezés

A helyhatósági választások miatt Szárazajta közössége nem emlékezhet meg napján az 1944. szeptember 26-án a Gavril Olteanu vezette Iuliu Maniu Erdélyi Önkéntes Ezred által elkövetett vérengzésről. A református templomban istentisztelettel kezdődő, majd az iskola előtti téren felállított, Vargha Mihály sepsiszentgyörgyi szobrászművész által készített emlékműnél folytatódó megemlékezést egy héttel később, október 4-én, vasárnap 11 órától tartják. Az eseményen csak a gyülekezésre vonatkozó törvényes előírások betartásával – kötelező a szájmaszk és a távolságtartás – lehet részt venni.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Bodokon a téglagyárban, a régi Apemin borvíztöltödében ma 9–17 óráig; Málnásfürdőn szerdán 9–17 óráig a vasút környéki házakban szünetel az áramszolgáltatás.

IVÓVÍZ. Gidófalván és Étfalvazoltánban szeptember 23-án, szerdán 8–16 óráig ivóvízhálózatot mosatnak, az ivóvíz-szolgáltatás szünetel. A szolgáltatás újraindításakor a víz elszíneződésére lehet számítani.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Uzonban és Vesszőstelepen, szerdán Sepsimagyaróson, Lisznyón és Lisznyópatakon szállítják el a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével a palackokat és befőttes­üvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

MOZGÁSMŰVÉSZET. A sepsiszentgyörgyi Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában a heti program: hétfőn és pénteken 18 órától társaságitánc-kurzus, kedden és csütörtökön 19 órától Ágó-Gym – alakformáló fitnesz nőknek, szerdán 18 órától balett és kortárs tánc fiataloknak.

MÉRÉSEK. Sepsiszentgyörgyön a Kovászna Megyei Vöröskereszt székházában a Kós Károly út 7. szám alatt hetente egyszer, minden kedden 9–12 óráig lehet vérnyomást, vércukor-, koleszterin- és triglicerid-szintet méretni és EKG-t is készítenek.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket (alkohol-, játék- és drogfüggőséggel küzdőket) és hozzátartozóikat várják ma Sepsiszentgyörgyön 18 és 20 óra között a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermébe. Érdeklődni, jelentkezni a 0757 489 778-as vagy a 0267 351 716-os telefonon lehet. A teljes diszkréció garantált.

HUMORPINCE. Szerdán 18 órakor várnak minden kikapcsolódni vágyót a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház pinceklubjában.

Kerékpáros felvonulás

A Zöld Nap Egyesület és a kézdivásárhelyi Sportiroda kerékpáros felvonulást szervez a céhes városban az Európai Mobilitási Hét alkalmával a szeptemberi Mozgó délután részeként. Az idei kampány egyik hosszú távú célkitűzése a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése. A Critical Mass kerékpáros demonstráció ma 17 órakor kezdődik a sportcsarnok előtti téren. Regisztrálás a rendezvény elején a helyszínen. Ajándékokat lehet nyerni. Bővebben: zoldnap.info.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea (telefon: 0267 351 057; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.