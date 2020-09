Bonda Annamária, a dálnoki Darkó Jenő Általános Iskola igazgatója nem ijed meg a kihívástól, lapunknak azt mondta, minden forgatókönyvre felkészültek. Amikor kiderült, hogy hétfőtől csak az internetes felületen találkozhatnak a diákokkal, próbakapcsolásokat tartottak a már korábban is működő kommunikációs program segítségével, felmérték, milyen lefödöttséggel indíthatják az online oktatást. Volt már bőven tapasztalatuk a múlt tanév második feléből, tudtak arról, hogy többen okostelefon segítségével követték az órákat, de szerinte ez most más helyzet, mert órarend szerint kell bejelentkezni és ezt pontosan követik, hiányzókat is írnak. Korábbi felmérések szerint ötvenkét diák jelezte, hogy szüksége lenne táblagépre, ami néhány esetben nem azt jelenti, hogy a családban egyáltalán nincs digitális eszköz, de ahol több iskoláskorú testvér van, azonos időben nem lehet megosztani ezeket. Az önkormányzat pályázott a táblagépekre az iskola igénylése alapján, ennek még nincs kézzelfogható eredménye, addig azzal kell tanítani, ami van – mondotta az igazgató.

Bonda Annamária szerint a jelenlegi helyzet egyformán próbára teszi a diákokat, pedagógusokat, szülőket, de szeretné, ha a szülők megértenék, nem az iskola a hibás amiatt, hogy otthonról kell tanulni, és kéri, aki teheti, működjék együtt gyermeke érdekében. Sokan meg is teszik, látszik, hogy az akarat megvan, ezért bízik abban, hogy nehéz helyzetben is meg tudják szervezni az oktatást a megfelelő szinten – mondotta. Szerinte soha nem lesz olyan az online oktatás, mint a tantermi, de közös akarattal mégis a legtöbbet tudják nyújtani a gyermekeknek. Az iskola érdeke mindent megtenni, hogy minél kevesebb legyen a lemaradás, s bár ebben a helyzetben ennek sokféle akadálya lehet, bíznak a saját erejükben – mondotta.

A dálnoki Darkó Jenő Általános Iskolának tizenkilenc óvodása van, akik az óvodaépület nem megfelelő állapota miatt jelenleg a művelődési ház egyik termébe járnak, az iskolában három elemi és négy gimnáziumi osztály működik, a teljes gyermeklétszám százhuszonöt. A diákok mind helybéliek, nem úgy a pedagógusok, a tizenötből tizenhárman ingáznak, tizenegyen újonnan érkeztek az iskolába.

Az online oktatás idejére az iskola felfüggesztette a tej-kifli programot, amint a járványhelyzet engedi, visszatérnek a sárga vagy zöld forgatókönyvre, amikor többségében vagy minden diák járhat iskolába, és akkor újraindítják az ingyentízórait. Az infrastrukturális fejlesztések tekintetében az igazgató hangsúlyozta, a száraz­ság miatt kiapadt a kútjuk, az önkormányzat segítségével nyáron bevezették a vizet az iskolába, elkészült az új óvoda terve, mindez arra utal, hogy már jelenleg is biztonságos körülmények vannak a diákok fogadására, és a jövőben az óvodások is megfelelő otthont kapnak.

A nehéz helyzetben is a legjobbat kívánják kihozni a lehetőségekből, összefogással ez sikerülhet is, de abban bíznak, Dálnokon fordul a járványügyi helyzet, kevesebb lesz a fertőzött személy és a gyermekek visszatérhetnek az óvodába, iskolába – mondta az igazgató.