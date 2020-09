Balázs Attila bevezetőként elmondta: örül annak, hogy lapunk betartja a demokrácia és a sajtószabadság szabályait, és független sajtóorgánum maradt. A továbbiakban ismertette az elmúlt nyolc évben kézdivásárhelyi, majd megyei önkormányzati képviselőként általa kezdeményezett fontosabb megvalósításokat. Hangsúlyozta, hogy ő nem a kézfelemelős tanácstagok közé tartozott, mindig átnézte a határozattervezeteket, és csak azokat szavazta meg, melyek a város, illetve a megye lakosságának érdekeit szolgálták. Példaként a legelők bérét és a csíkszeredai City Parking által működtetett fizetéses parkolást és törvénytelen kerékbilincselést hozta fel. Sokkal jobb, ha a parkolási díj a városkasszában marad – vélekedett Balázs Attila.

A megyei önkormányzatban ellenzékiként szintén aktív szerepet vállalt – húzta alá Balázs Attila –, szükségesnek látná a Zenóbia Idősek Otthona mellett még egy idősek otthonának a beindítását, mivel nagy igény mutatkozik rá. Megyei képviselőként kezdeményezte, hogy a város által kapott beruházási összeget kizárólag a vízvezeték-cserére fordítsák, és elmondása szerint az ő javaslatára került új vezető a megyei vízszolgáltató kézdivásárhelyi részlegéhez. Azt is kifejtette, ha ő lesz a polgármester, pert kezdeményez, hogy a város kilépjen a megyei vízszolgáltató cégből anélkül, hogy vissza kellene fizetni az Európai Uniónak a befektetett pénzt.

A kézdivásárhelyi emberek új munkahelyek létrehozását kérték tőle és csapatától a kampány ideje alatt, s meglátása szerint az ipari parkokban alig létesült új munkahely, csak 30–40 ember dolgozik a két létesítményben, nem népszerűsítik ezek létezését. Nyitni kell a befektetők felé és szakemberre bízni irányításukat, nem egy restaurátorra, egy pártkatonára – mondotta. A turizmusban is új irányt kell találni, az a cél, hogy a városba látogatót legalább öt napig itt tartsák. Balázs Attila szerint sétálóudvartereket kellene kialakítani, ahol mindeniknek meglenne a maga jellegzetessége. A kampány során több száz embert hallgattak meg, ismerik a mindennapi gondjaikat – hangsúlyozta Balázs Attila.

Johann Taierling vállalkozó, az EMSZ megyei tanácsi listavezetője arról beszélt, hogy a fő hangsúlyt a munkahelyteremtésre helyezi, meglátása szerint ezen a téren van a legtöbb tennivaló. „Nemcsak a nőknek, hanem a férfiaknak is munkahelyet kell biztosítani, itthon tartani” – vélekedett Taierling, aki szerint új befektetőket kell idevonzani. „Nyugati gépgyártó, autóalkatrész-gyártó üzemek részlegeinek áthelyezése keletebbre még mindig nagy divat. Én személyesen német ipar idevonzásában látok nagyobb lehetőséget. A németek rengeteg ipari befektetést valósítottak meg Kínában az elmúlt húsz évben. A kínai munkások bérezése ezáltal óriásit nőtt ez idő alatt, ma már sokszor egyenlő vagy nagyobb a kelet-európainál. De változott a világpolitikai helyzet, Kína mára a nyugati világ fő konkurensérvé nőtte ki magát, és ezért ellenségként tartják számon, már nem szorgalmazza a Nyugat a Kínába irányuló befektetést. A német gazdaság, ipar, termelőképesség folyamatosan nő és folyamatosan szükség van új üzemek létrehozására. Mi is ugyanabba a gazdasági és jogi szférába tartozunk, mint a németek, ez előny akkor, ha választani kell üzemek kihelyezését illetően. Itt komoly esélyek rejlenek új ipar bevonzására, csak épp el kell hívni őket, majd be kell engedni és segíteni. Nem az a gond, hogy nem akarnak a nyugati befektetők idejönni, hanem az, hogy nem akarták beengedni őket eddig” – mondotta Johann Taierling.