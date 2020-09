Nátha miatt ne rohamozzák meg a rendelőket

A háromszéki családorvosok egyesülete kéri a lakosságot, az ősszel már megszokott hűlések miatt ne menjenek el az orvoshoz, ha csupán kisebb láz, orrfolyás, enyhe torokfájás jelentkezik, inkább egyeztessenek előzőleg telefonon a családorvossal, aki eldönti, szükség van-e személyes vizsgálatra vagy távolsági tájékoztatással is segíteni tud.

A rendelőkben kialakuló zsúfoltság miatt többet árthat az orvos személyes felkeresése, mert még inkább fertőzésnek vannak kitéve a gyermekek és a felnőttek, mint otthon, ahol elkülönítve, nyugalomban gyógyulhatnak – állítja dr. Lucia Șereș, a háromszéki családorvosok egyesületének elnöke.

A szakember hangsúlyozza, a gyermekek esetében a közösségekben szerzett hűlési tünetek kezelés nélkül is elmúlnak pihenéssel, otthoni elkülönítéssel, járványtani igazolásra pedig csak akkor van szükség, ha az érintett gyermek egymás után három napnál többet hiányzik az óvodából, iskolából. Ha a szülők előjegyzés nélkül érkeznek a családorvosi rendelőbe gyermekeikkel vagy akár nélkülük, fennáll annak kockázata, hogy olyan személyekkel találkoznak várakozás közben, akik tünetmentes fertőzöttek, nem is tudnak a szervezütekben lévő vírus jelenlétéről. Magatartásukat nem jellemzi feltétlenül a saját maguk és a másik ember egészségének védelme, hisz legtöbb esetben ők maguk sem tudnak arról, hogy fertőzés miatt veszélyben vannak – mondta a családorvosok képviselője. Az előjegyzési program betartásával a páciensek elkerülhetik, hogy találkozzanak egymással, és nem is kell várakozniuk.