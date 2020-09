Felújítják a vasúti átjárót

Régi gondja már a sofőröknek Sepsiszentgyörgyön az Állomás negyedi vasúti átjáró állapota: gépkocsival igen nehezen lehet közlekedni az emberemlékezet óta felújítatlan átjárón, melynek betonozott része nemcsak töredezett, de nagy, már-már kikerülhetetlen lyukak is tátonganak benne.

A városvezetés régóta kéri a román vasúttársaságot, hogy korszerűsítse ezt az átjárót is – most végre sor kerül rá. Mint Antal Árpád polgármester tájékoztatott, a vasúttársaság regionális igazgatója múlt héten közölte: az átjáró felújítási folyamatát elkezdték. A tíz méter szélességű úttest és annak mindkét oldalán húsz-húsz méteres távolságon a vasúti pálya teljes felújítását tervezik új, megerősített alappal, a gépkocsiátjárón rugalmas elemekkel, de a sorompórendszert is cserélik. A munkálathoz még idén ősszel hozzáfognak, befejezésére azonban – tekintettel a munka volumenére – csak jövőben kerül sor. (vop)