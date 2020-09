Negatív teszt a karantén helyett

A kormányfő azt mondta, Románia eddig kivárt, mert tárgyalások folynak az Európai Bizottságon belül arról, hogy közös intézkedéseket vezessenek be a tagállamok. „Ezen a héten megvizsgáljuk az egyes országok helyzetét és döntünk az intézkedésekről” – mondta, hozzátéve, erről is döntés születik majd a hét folyamán. Orban ugyanakkor rámutatott, egyelőre nem indokolt vesztegzár alá vonni azokat a megyéket, amelyekben magas az új megfertőződések száma. „Bár az elmúlt héten enyhén nőttek az esetszámok, ez a növekedés még nem aggasztó. Természetesen továbbra is elővigyázatosaknak kell lennünk, és be kell tartanunk az óvintézkedéseket, hogy csökkentsük a járvány terjedését” – fogalmazott a kormányfő.