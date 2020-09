HÁZTARTÁSI GÉPEK RONCSPROGRAMJA. Közvitára bocsátotta tegnap a környezetvédelmi minisztérium a háztartási gépek 2020-as roncsprogramjának útmutatóját – jelentette be Bákóban Costel Alexe tárcavezető.

A miniszter szerint idén 40 millió lejes költségvetése lesz a programnak, amelynek célja, hogy elavult háztartási gépeit energiatakarékosakra cserélje a lakosság. Becsléseik szerint 100 ezer utalványt osztanak majd ki a beszolgáltatott régi gépekért cserébe. Ebben az évben hétféle háztartási gép vásárlását támogatják a program keretében: 400 lejes vouchereket adnak mosogatógép, légkondicionáló berendezés, hűtőszekrény, fagyasztóláda, televízió és ruhaszárító gép vásárlására, továbbá 300 lej értékű utalványt mosógép és 200 lej értékűt porszívó vásárlására. Az érdeklődők a www.amf.ro weboldalon iratkozhatnak fel a programra, kapnak egy regisztrációs számot, és azzal kell majd jelentkezniük az akkreditált üzletekben. (Agerpres)

MASZK ELLEN MASZK NÉLKÜL. Nagyjából 200–300 résztvevője lehetett annak a tüntetésnek, amelyet szombat délutánra hirdettek az iskolai maszkviselés ellen a bukaresti Egyetem téren. A tüntetők természetesen nem tartották be a járvány megelőzésére vonatkozó szabályokat: nemcsak maszkot nem viseltek, a távolságot sem tartották egymástól. Nagyváradon és Gyulafehérváron, illetve Kolozsváron és Temesváron is tüntetett néhány tucat ember az iskolai maszkviselés ellen. „A szülők elsöprő többsége egyetért a maszk viselésének kötelezettségével, és mi, akik felelősek vagyunk, hogy megakadályozzuk a vírus terjedését, támogatjuk ezt a módszert. Sajnálom, hogy vannak olyanok, akik, úgy tűnik, mintha nem szeretnék a gyerekeiket. A maszk viselése és az oktatással kapcsolatos egyéb intézkedés az egészség védelmét szolgálja, a gyerekeket védi a vírustól” – reagált a megmozdulások kapcsán Ludovic Orban. A kormányfő vasárnap leszögezte azt is, nem ért egyet Hargita Megye Tanácsa elnökének ama javaslatával, hogy a zöld forgatókönyvet alkalmazó megyékben ne legyen kötelező a védőmaszk viselése az óvodások és az elemi osztályokba járók számára. (Transindex)

SÉRÜL A TANULÁSHOZ VALÓ JOG. A koronavírusos megbetegedések számának robbanásszerű emelkedése miatt egyre több iskolát zárnak be és térnek át az online oktatásra, ám sok helyen nincs táblagépük sem a gyermekeknek, sem a tanároknak, és nincs internethálózat sem – hívja fel a figyelmet közleményében a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége. A szövetség szerint ilyen körülmények között sérül a gyermekek tanuláshoz való alapjoga. Számításaik szerint több százezerre tehető azoknak a tanulóknak a száma, akik nem tudnak részt venni az online oktatásban, ugyanakkor úgy vélik: kormányprogrammal lehetne táblagépeket biztosítani, mert hiú remény, hogy az önkormányzatoknak lesz erre pénzük, és utópikus elképzelés, hogy az iskolák pályázzanak eszközbeszerzésre. Követendő példának hozzák fel Németországot, ahol a tesztelés iskolaszinten zajlik, így azonnal kiszűrhetők az egyéni esetek. (Agerpres)