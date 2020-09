Fél négytől a polgármesteri hivatal előtt gyülekezett az ünnepségre készülők népes csapata, onnan vonultak katonás rendben a faluszéli székely kapuhoz. A felvonulást helyi lovasok vezették, zeneszóval masíroztak utánuk Musáth Gyula karnagy vezetésével a zágoni ifjúsági fúvószenekar tagjai. A sorban következtek az uzoni Hannover hagyományőrző huszárcsapat tagjai Bodoki Béla kapitány vezetésével, majd a Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület huszárai dr. Kádár László huszárezredes irányításával – utóbbiak ágyút is vontattak magukkal. A sort a hivatalosságok és a polgárok zárták.

A székely kapunál elsőként Tamás Sándor szólt az egybegyűltekhez. A székely kapu közösségi fontosságának, szimbolisztikájának boncolgatása után a közelgő választások tétjéről is beszélt: „Nem bújok az ujjam mögé, van még hét nap a helyhatósági választásig. Hét nap alatt fordította a Jóisten a káoszt renddé. Ki kell mondani, Nagyborosnyó község minden települése lakosságának hét nap áll rendelkezésére, hogy a káoszt renddé fordítsa, erről is kell beszélni. Van egy jelölt, úgy hívják, Kanyó Antal, én is ismerem, önök is ismerik. Becsületes ember, jó gazdaember. Aki otthon jó gazda, az jó gazdája lehet a községnek is”.

Fejér László Ödön ugyancsak a Kanyó melletti szavazásra buzdított. Azt is elmondta, Kézdivásárhely központtal tervezik egy metropolisz övezet kialakítását, ebbe a tömörülésbe hívja meg Nagyborosnyó községet is.

Az avatószalag elvágása után a szentivánlaborfalvi Székely István Dalkör adott elő rövid zenés-verses műsort Kelemen Alpár vezetésével.

Kanyó Antal érdeklődésünkre elmondta: Nagyborosnyón hiányzott a székely kapu, korábban hasonlókat állítottak Kisborosnyó, Feldoboly, Lécfalva bejáratánál, Cófalván a kultúrotthon előtt is. Valamikor komoly kereskedelmi, kisiparos település volt, tehetős székely emberekkel, ezért tartotta fontosnak, hogy ezzel a székely jelképpel is gazdagodjon a falu – tette hozzá. A kapuállítás negyvenezer lejes költségét több forrásból fedezték. A helyi Hársfa Egyesület révén pályázati úton kaptak pénzt a megyei tanácstól, a Bethlen Gábor Alaptól, segítség jött Nagyborosnyó magyarországi testvértelepüléséről, vállalkozók is segítettek – számolt be a polgármesterjelölt.