DZSESSZ. A KultúrPark utolsó zenei produkciójára csütörtökön 18 órától kerül sor Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban felállított színpadon, ahol Luiza Zan és a Jazz­par Trio: Gáspár Csaba (hegedű, ének), Gáspár Álmos (gitár) és Vitályos Lehel (nagybőgő) koncertjére várják a közönséget. Jegyek 5 és 10 lejes áron kaphatóak a központi jegyirodában, illetve az esemény előtt egy órával a helyszínen.

Könyvbemutató

VIGADÓ AKADÉMIA. Ma 18 órától a kézdivásárhelyi Wegener parkban bemutatják Rancz Zsolt Neked könnyű, me’ céged van! című könyvét.

Színház

KÁNYÁDI SÁNDOR-EST. Szeptember 24-én, csütörtökön 20 órától (esőnap: péntek) Sepsiszentgyörgyön a múzeumkertben Az, amit mondani kell címmel Kányádi Sándor-estre kerül sor a Tamási Áron Színház színészei előadásában.

Mozi

SEPSISZENTGYÖRGYÖN a Művész mozi műsorán ma: 15.45-től Előre (amerikai animációs vígjáték, kalandfilm); 16 órától Lassie hazatér (német családi kalandfilm); 18 órától Katonafeleségek (angol vígjáték, dráma); 18.15-től Miután összecsaptunk (amerikai romantikus film); 20.30-tól Tenet (angol–amerikai–kanadai akcióthriller); 20.45-től 10 nap anyu nélkül (francia víg­játék).

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6 órától napindító gondolatok, 6.15-től zsolozsma – reggeli dicséret a karmelita nővérekkel, 6.40-től Ébredjen a Mária Rádió­val!, 9 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 9.20-tól dicsőséges rózsafüzér, 11.30-tól Lázár, kelj fel! – Hajlák Attila plébános műsora, 12 órától Úrangyala, 12.05-től zsolozsma – napközi imaóra.

Szárazajtai megemlékezés

A helyhatósági választások miatt Szárazajta közössége nem emlékezhet meg napján az 1944. szeptember 26-i, a Gavril Olteanu vezette Iuliu Maniu Erdélyi Önkéntes Ezred által elkövetett vérengzésről. A református templomban istentisztelettel kezdődő, majd az iskola előtti téren felállított, Vargha Mihály sepsiszentgyörgyi szobrászművész által készített emlékműnél folytatódó megemlékezést egy héttel később, október 4-én, vasárnap 11 órától tartják. Az eseményen csak a gyülekezésre vonatkozó törvényes előírások betartásával – kötelező a szájmaszk és a távolságtartás – lehet részt venni.

Támogatás erdővidéki diákoknak

A Háromszéki Közösségi Alapítvány 10 ezer lej keretösszeggel hirdet pályázatot V–VIII. osztályosoknak technikai felszerelés beszerzésének támogatására. A pályázat célja segíteni azokat az online oktatásra kényszerülő diákokat, akik nem engedhetik meg maguknak a szükséges eszközök vásárlását. Az alapítvány 1000–1500 lej közötti támogatást nyújt számítógép, nyomtató, táblagép vásárlására a következő feltételek mellett: a diák erdővidéki lakhellyel rendelkezik; az internetelérési lehetőség adott; az anyagi támogatás indokolt. A pályázathoz szükséges iratok: pályázati űrlap, mely letölthető a www.hka.ro honlapról; jövedelemigazolás vagy munkanélküli-igazolás a szülőktől; az ellenőrző név- és összegző oldalainak fénymásolata. A pályázati dokumentációt postán kell eljuttatni október 31-ig a HKA székhelyére. Postacím: 520014 Sepsiszentgyörgy, Templom utca 1A szám.

CoRepeta Nyelviskola

Már lehet iratkozni a CoRepeta Nyelviskola délutáni gyerek román-, angol- és németóráira. Az órákat korosztályos bontásban tartják óvodáskortól tizenkettedik osztályig. A tanfolyamok a szeptember 28-a és október 5-e közötti héten kezdődnek.

8–13 és 13–16 óráig korlátozott létszámban tanulószobát is fenntartanak azok számára, akiknek nem megoldott a délutáni oktatás vagy a délelőtti otthon tanulás.

A felnőtt kezdő és haladó nyelvtanfolyamok októberben indulnak, előreláthatólag angol, román és német

nyelvből.

A tanfolyamok ideje alatt az iskolában csak a diákok és a nyelviskola munkatársai tartózkodhatnak, a gyerekeket a kapuban veszik át és adják át tanórák után. A termeket folyamatosan fertőtlenítik.

Érdeklődni, jelentkezni: 0771 517 183, 0771 517 234; Sepsiszentgyörgy, Kós Károly út 40. szám. A tanfolyamokról bővebben a www.corepeta.ro honlapon lehet tájékozódni.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea (telefon: 0267 351 057; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Málnásfürdőn ma 9–17 óráig a vasút környéki házakban szünetel az áramszolgáltatás.

IVÓVÍZ. Gidófalván és Étfalvazoltánban ma 8 és 16 óra közt vezetékmosás miatt az ivóvíz-szolgáltatás szünetel. A szolgáltatás újraindításakor a víz elszíneződésére lehet számítani.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Sepsimagyaróson, Lisznyóban és Lisznyópatakon, csütörtökön Bikfalván és Szent­ivánlaborfalván szállítják el a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével a palackokat és befőttes­üvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

HUMORPINCE. Ma 18 órakor várnak minden kikapcsolódni vágyót a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház pinceklubjában.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben a szerdánkénti ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postai úton is eljuttathatják szerkesztőségünkbe, postacímünk: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám. Ez esetben kérjük, küldjenek felbélyegzett és megcímzett válaszborítékot is.

TAGDÍJFIZETÉS. Az Aranyszívek Nyugdíjas Egyesület tagjait várják minden szerdán 11–13 óráig tagdíjfizetésre a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház kertjébe.

LOVAS TÚRÁK A VARGYAS-SZOROSBAN. Várnak minden lovas túrázni vágyót a Vargyas-szoros festői környezetébe hétvégenként egész napos túrákra. Telefon: 0743 987 405.