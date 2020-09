A Filmtett Egyesület filmkritikusi díját ezúttal a Kolozsváron élő Ferenczi Szilárd (film)történész, filmkritikus kapta, aki már a nyomtatott korszak óta rendszeres és hűséges együttműködője a ma online megjelenő Filmtett folyóiratnak.

A Sárga Csikó Díjat Szederkényi Miklós gyártásvezető kapta. A méltatást Buglya Sándor producer fogalmazta meg, aki évtizedek óta Szederkényi munkatársa. Hangsúlyozta, hogy a díjazott több mint száz film gyártásvezetőjeként, illetve producereként kapcsolódik erdélyi filmesekhez, erdélyi témákhoz. Kiemelte azt is, hogy a díj Szederkényi emberi nagyságát is méltatja, a dokumentumfilmes ugyanis több korábbi forgatási helyszínére is visszajár karitatív céllal.

A Filmtettfeszt idei versenyprogramjának fődíját megosztva kapta Incze Kata Csendet kérünk, valamint Sós Timothy és Nagy Márton Szabad Románia című filmje. Utóbbi a közönség díját is elnyerte.

A zsűri három tagja idén Cristina Groșan filmrendező, Pálffy Tibor színművész és Lich­ter Péter filmrendező, filmesztéta volt.

Az ötnapos filmfesztivál kolozsvári programját a szervezők csütörtökön leállították, mivel egy stábtag koronavírustesztje pozitív lett, így az online díjátadó videója is fél nap alatt, home-office-ban készült el. A díjakat személyesen később fogják átadni a kitüntetetteknek. (nbs)