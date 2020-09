Újabb bankbotrány a láthatáron

Az ügy feltárása ahhoz a szervezethez köthető, amely annak idején a Panama-akták nyilvánosságra hozatalában is jelentős szerepet játszott. A BBC-t idéző Pénzcsinálók szerint a kiszivárgott iratok bizonyítják: a HSBC jelentős összegű csaláshoz járulhatott hozzá azzal, hogy egyik ügyfele megbízásából körülbelül 80 millió dollárnyi pénzt mozdított át az Egyesült Államokból a hongkongi leánybankjához. A tranzakciót maga a HSBC jelentette az Egyesült Államok pénzügyminisztériu­mán belül működő ellenőrző testületnek, a Financial Crimes Enforcement Networknek, a FinCEN-nek. A szervezet a pénzmosás elleni globális küzdelem egyik legfontosabb szereplője, főleg olyan gyanús tranzakció­kat igyekeznek azonosítani, amelyek révén bűnözői csoportok illegálisan szerzett pénzüket bejuttatják a bankrendszerbe.

A HSBC most azt állítja, hogy a gyanús tranzakciót a jogszabályi előírásoknak megfelelően jelentette a FinCEN-nek. Az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma szerint viszont a HSBC tisztában volt ügyfelei kilétével, ezért nem elegendő, hogy csupán jelentette a tranzakciót, le is kellett volna állítania a pénz átutalását. A szervezet a kiszivárgott iratok elemzése során arra jutott, hogy 1999 és 2017 között a bankok legkevesebb 2000 milliárd dollárnyi tranzakció esetén tettek jelentést, hogy fennáll a pénzmosás vagy egyéb törvénytelen pénzügyi manőver gyanúja. És az is könnyen lehet, hogy ez csak a jéghegy csúcsa, a szervezethez ugyanis évente akár egymilliónál is több ilyen jelentés érkezhet.

A mostani botrány nem csak a HSBC-t érinti. A JP Morganről például kiderül, hogy egymilliárd dollárt utalt egyik ügyfele londoni számlájára anélkül, hogy a hitelintézet munkatársai tisztában lettek volna az ügyfél valós személyazonosságával. Később maga a bank azonosította a gyanús klienst, kiderült, hogy szerepel az FBI körözési listáján. A kipattant botrányban a Barclays is érintett, úgy tűnik, hogy a londoni bank szolgáltatásokat nyújtott egy Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz közeli személynek, így közvetlenül hozzájárult ahhoz, hogy az illető kijátssza a nyugati országok orosz oligarchákkal szembeni szankcióit.

Gyenge kezdés után nagy indexveszteséggel fejezték be a hétfői kereskedést az európai piacok. Az árfolyamokat világszerte egy esetleges második járványvédelmi korlátozáshullám miatti aggodalom terhelte meg, ám a kiszivárgott iratok erre még rátettek egy lapáttal. A legnagyobb vesztesek ugyanis a banki és az utazási papírok voltak. Mindkét ágazat indexe több mint négy százalékot veszített. A Standard Chartered- és a HSBC-papírok például öt százalékkal estek, a HSBC részvénye napközben 25 éves mélypontot is érintett. (fer-)